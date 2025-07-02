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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
1623
Час на прочитання
1 хв

Вибухи лунали на Харківщині та в Одеській області: головні новини ночі 2 липня 2025 року

ТСН пропонує дізнатися про головні події ночі.

Автор публікації
Фото автора: Олена Кузьмич Олена Кузьмич
Сирена

Сирена

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події за ніч проти 2 липня 2025 року:

  • РФ атакувала Ізмаїльський район: у небезпеці опинилася Вилківська громада Читати далі –>

  • У Харкові вночі прогримів вибух: спалахнула пожежа Читати далі –>

  • Росіяни вночі атакували Харківщину: є загиблий та потерпілі Читати далі –>

  • Росія атакувала Україну безпілотниками: де пролунали вибухи Читати далі –>

  • РФ допомогла створити виробництво ударних безпілотників у Північній Кореї Читати далі –>

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