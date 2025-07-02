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Вибухи лунали на Харківщині та в Одеській області: головні новини ночі 2 липня 2025 року
ТСН пропонує дізнатися про головні події ночі.
ТСН.ua пропонує дізнатися головні події за ніч проти 2 липня 2025 року:
РФ атакувала Ізмаїльський район: у небезпеці опинилася Вилківська громада Читати далі –>
У Харкові вночі прогримів вибух: спалахнула пожежа Читати далі –>
Росіяни вночі атакували Харківщину: є загиблий та потерпілі Читати далі –>
Росія атакувала Україну безпілотниками: де пролунали вибухи Читати далі –>
РФ допомогла створити виробництво ударних безпілотників у Північній Кореї Читати далі –>