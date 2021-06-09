Лупцювала пакетом та копала: у Тернополі через коментарі в соцмережах на очах у дітей побились жінки

Суд визнав нападницю винною.

У Тернополі на вулиці Володимира Великого через коментарі в соціальних мережах побилися дві жінки. Потерпіла після нападу звернулась до правоохоронців.

Про це йдеться у вироку Тернопільського міськрайонного суду.

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Потерпіла у суді повідомила, що вона біля магазину побачила жінку, яка в соціальних мережах писала образливі коментарі під її фото. Вона підійшла до кривдниці та запитала, для чого вона це робить. Тоді жінка, нічого не відповівши, почала бити потерпілу пакетом, у якому було щось важке, а коли та впала, то копала її та виривала волосся. За цим всім спостерігали діти потерпілої та нападниці. Бійку жінок зупинили очевидці події.

В суді підозрювана своєї провини не визнала та розповіла, що це потерпіла її била через коментарі. Вона додала, що раніше із потерпілою не була знайомою, проте вона знає доньку жінки та перебуває з нею в неприязних стосунках.

Чоловік постраждалої у судді повідомив, що дізнавшись про бійку, він прибіг на місце події. На вулиці сиділа його дружина та син і вони обоє плакали. Водій таксі, який став свідком події, підтвердив слова потерпілої.

Нападницю визнали винною та присудили їй 850 грн штрафу. Також вона повинна сплатити постраждалій 3 тис. грн моральної компенсації.

Нагадаємо, дівчину зарізали через коментарі у Facebook.

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