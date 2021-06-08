Лупцювали "з вертушки" по голові і знімали на відео: під Житомиром підлітки побили чоловіка на милицях (відео)

Правоохоронці встановили особи усіх учасників знімання.

У Малині Житомирської області група підлітків побила чоловіка з інвалідністю. Знущання з містянина, який пересувається за допомогою палиць, вони знімали на телефони.

Відео побиття чоловіка виклали у Мережі.

"У місті Малин (Житомирщина) малолітки побили чоловіка з інвалідністю. Для чого? Just for fun", - підписали відео автори.

На кадрах першого відео видно, як чоловік на милицях сидить на лавці. Його оточила група підлітків. Один із них лупцює чоловіка "з вертушки" по голові, так, що той аж падає на лавку. Свої дії підлітки фільмують на телефон. На другому відео чоловік йде на палицях, навколо зібралося щонайменше 5 підлітків і по черзі його лупцюють, збиваючи з ніг.

У поліції ТСН.ua повідомили, що особи усіх підлітків наразі встановлені.

"Стосовно цієї події розпочато кримінальне провадження за ч.2 ст.296 (хуліганство). Всі учасники події встановлені, зокрема й постраждалий чоловік. Підлітки неповнолітні", - розповіла ТСН.ua речниця Нацполіці у Житомирській області Наталія Тимчук.

Згодом місцеві активісти розшукали нападників і змусили їх просити вибачення у чоловіка, з якого вони знущалися.

У Малині Житомирської області підлітки побили чоловіка на милицях

Нагадаємо, що у Новосілках Київської області група підлітків жорстко побила двірника.

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