Лупцював качалкою: на Хмельниччині 14-річний хлопець вбив жінку, а його батько виніс труп на смітник

Лупцював качалкою: на Хмельниччині 14-річний хлопець вбив жінку, а його батько виніс труп на смітник

Підозрюваного затримали.

У м. Дунаївці Хмельницької області 14-річний хлопець жорстоко вбив 55-річну жінку, а його батько виніс труп на смітник.

Про це повідомили в Нацполіції Хмельницької області.

Тіло жінки знайшли 15 лютого на місцевому сміттєзвалищі. Слідство встановило, що напередодні трагедії 14-річний хлопець, його батько та 55-річна жінка разом розпивали алкоголь. Коли чоловік пішов спати, між підлітком та жінкою стався конфлікт, хлопець звинуватив потерпілу в тому, що вона нібито поцупила його цигарки.

ГУ Національної поліції в Хмельницькій області

Підліток побив жінку качалкою та сковорідкою і пішов з дому. До ранку потерпіла померла.

"Вранці наступного дня батько, прокинувшись, знайшов жінку мертвою у коридорі квартири та виніс її тіло на смітник поблизу будинку. Сина удома не було", - повідомили у поліції.

Школяр зізнався у вбивстві жінки. Йому інкримінують ч. 1 статті 115 Кримінального кодексу України (умисне вбивство). Підозрюваного затримали. У поліції наголосили, що кримінальна відповідальність за вчинення особливо тяжких злочинів наступає з 14-річного віку.

"Правоохоронці розглядають питання щодо притягнення до відповідальності батьків за невиконання обов'язків по догляду та вихованню дитини", - додали у поліції.

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