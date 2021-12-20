Лупцював кілька днів поспіль: на Волині чоловік до смерті забив жінку

Лупцював кілька днів поспіль: на Волині чоловік до смерті забив жінку

Тіло жінки виявили її родичі.

У Волинській області після побоїв чоловіка померла жінка. До поліції повідомили родичі загиблої, які знайшли її тіло.

Про це повідомляє "ВолиньUA".

Подія сталася у селі Заболоття Ковельського району. Раніше судимий співмешканець до смерті побив жінку. Зазначається, що вперше чоловік побив співмешканку в четвер, а наступні кілька днів і далі продовжував це робити.

Через отримані травми та переломи постраждала померла 18 грудня. Рідні виявили тіло жінки, а її співмешканець в той момент перебував у стані алкогольного сп'яніння.

Про факт очевидці повідомили дільничому.

Нагадаємо, що Чикаго, США, невідомі жорстоко забили до смерті чоловіка, який біля свого будинку вішав різдвяні прикраси з маленькою дочкою.

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