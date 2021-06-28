У Запоріжжі чоловік увірвався до магазину і побив свою колишню і її колегу (відео)

У Запоріжжі чоловік увірвався до магазину і побив свою колишню і її колегу (відео)

Одна із постраждалих жінок - ексспівмешканка чоловіка.

У Запоріжжі чоловік влетів до магазину і заходився лупцювати одну із продавчинь. За жінку вступилася її колега і теж отримала удари кулаками.

Про побиття жінок у магазині розповіла волонтерка і заступниця голови Запорізької ОДА Злата Некрасова. За її словами, до неї звернулася знайома постраждалої жінки і розповіла, що сталося.

"На мою знайому напав колишній співмешканець в магазині, де вона працює, дівчину забрала швидка, ще постраждала співробітниця, яка намагалася хоч якось вгамувати це чудовисько. Приїхав патруль і охорона, його забрали. Є відео з камер спостереження, написано заяву, а його через годину вже відпустили, сказали - "ну нікого ж не вбили", - розповіла жінка.

За її словами, її знайома вже неодноразово піддавалася нападам з боку ексспівмешканця.

"Це вже не перше його напад, до цього була зламана рука і купа побоїв, дівчина 3 рази писала заяву, їй сказали що немає відео підтвердження, в цей раз відео є, але я думаю результату не буде, постійно її переслідує, погрожує", - розповідає жінка.

На кадрах видно, як чоловік намагається за руку витягти жінку на вулицю, а коли вона почала пручатися, став бити її кулаками в голову. Іншу, яка зробила йому зауваження, він спочатку штовхнув так, що вона залетіла на середину зали, а згодом теж побив кулаками.

Користувачі Мережі обурилися діями правоохоронців у цій ситуації і порадили жінці виїхати за межі міста.

Нагадаємо, що у Самарському районі Дніпра троє наркозалежних відлупцювали 15-річного підлітка. За хлопця вступилася перехожа і викликала поліцію.

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