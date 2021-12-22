Лупцював, повалив на землю та копав: у Рівному в школі учень 7 класу жорстоко побив 13-річну дівчину

Лупцював, повалив на землю та копав: у Рівному в школі учень 7 класу жорстоко побив 13-річну дівчину

Хлопця розлютило нібито те, що дівчина випадково його штовхнула.

У Рівному в одній із шкіл в роздягальній учень 7 класу жорстоко побив дівчину, яка навчається у паралельному класі. За цим фактом у поліції уже відкрили кримінальне провадження.

Про це 22 грудня повідомили в Нацполіції Рівненської області.

До правоохоронців 14 грудня із заявою звернулась мати потерпілої. Вона розповіла, що її доньку в школі жорстоко побив її одноліток. У поліції за цим фактом розпочали розслідування. Дії школяра кваліфікують за ч.1 статті 125 Кримінального кодексу України.

У коментарі виданню "Радіо Трек" мати дівчинки розповіла, що конфлікт стався у шкільній роздягальній. Її донька збиралась додому, коли до неї підійшла однокласниця та жартівливо смикнула за куртку. Через це дівчинка випадково штовхнула хлопця із паралельного класу. 13-річного хлопця нібито це розлютило і він почав лупцювати дівчинку. За словами жінки, хлопець навіть, коли повалив її доньку на землю, продовжував копати ногами. Через побої дівчинку госпіталізували.

"У дівчини струс головного мозку та забої внутрішніх органів. Зараз її виписали з лікарні, але учениця 7 класу продовжує лікування вдома", - йдеться у повідомленні.

Мати потерпілої розповідає, що хлопець, який побив її доньку, займається боротьбою. Його виховують бабуся та дідусь, оскільки мати працює за кордоном, проте дізнавшись про інцидент, жінка повертається до України.

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