Лупив пам'ятник кулаками та виривав квіти: під Одесою чоловік помстився покійній тещі за колишню дружину

Лупив пам'ятник кулаками та виривав квіти: під Одесою чоловік помстився покійній тещі за колишню дружину

Підозрюваний свою провину визнав та розкаявся.

У с. Нова Дофінівка Одеського району Одеської області чоловік розбив пам'ятник та повиривав квіти на могилі тещі. На суді він пояснив, що зробив це оскільки був розлючений на колишню дружину.

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Про це йдеться у вироку Комінтернівського районного суду Одеської області (назва суду недекомунізована - ред.).

За даними суду, чоловік у червні 2021 року прийшов на могилу колишньої тещі, яка померла в 2017 році. Він кулаками демонтував мармурову стелу надгробного пам'ятника та повиривав квіти.

На суді підозрюваний провину визнав. Він розповів, що був злий на свою колишню дружину, а тому вирішив помститись, зруйнувавши могилу її матері. Він додав, що вже все відновив.

Суд визнав чоловіка винним та засудив до 1 року обмеження волі, замінивши цей термін іспитовим.

Нагадаємо, у м. Татарбунари Білгород-Дністровського району Одеської області чоловік розкопав могилу та розбив труну, щоб побачити свого колишнього начальника мертвим. За це його засудили до 2 років іспитового терміну.