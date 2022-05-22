Луплять "Градами" та обстрілюють цивільну інфраструктуру: яка ситуація на Запоріжжі

Луплять "Градами" та обстрілюють цивільну інфраструктуру: яка ситуація на Запоріжжі

У Гуляйполі окупанти гатили по місту “Градами” і зруйнували історичний будинок міщан Мєлєшкових, який знаходиться на Соборній вулиці.

Російські військові активізували ведення повітряної розвідки із застосуванням безпілотних літальних апаратів в Запорізькій області. Зокрема в районі населених пунктів Оріхів, Гуляйполе, Любимівка, Успенівка, Приютне, Зелений Гай. Крім того, окупанти активно здійснюють інженерні та фортифікаційні роботи, щоб за необхідності перейти до оборони. Також фіксується переміщення колон ворожої військової техніки.

Про це у Telegram-каналі інформує Запорізька ОВА.

Ворог здійснював обстріли цивільної інфраструктури в районах населених пунктів Ольгівське, Затишшя, Гуляйполе, Оріхів, Новоданилівка та Кам’янське Запорізької області.

У Гуляйполі окупанти гатили по місту “Градами” і зруйнували історичний будинок міщан Мєлєшкових, який знаходиться на Соборній вулиці.

Російські військові не припиняють обстрілювати цивільну інфраструктуру Оріхова. Відтак ворог зруйнував школу та будинок міськвиконкому – стару та гарну будівлю.

20 травня 2022 року у Гуляйполі внаслідок російських обстрілів у кімнаті житлового будинку горіли домашні речі. Рятувальники ДСНС локалізували пожежу.

За селом Веселянка Запорізького району групою розмінування ДСНС вилучено та знешкоджено гранату ПГ-7М сучасного виробництва.

За минулу добу за порушення правил комендантської години затримано та доставлено до підрозділів поліції 10 осіб: 9 чоловіків та 1 жінку. До регіональних територіальних центрів комплектації та соціальної підтримки передано двох осіб, яким вручено повістки. За керування транспортним засобом у стані алкогольного сп’яніння патрульна поліція склала 2 протоколи, транспортні засоби вилучено.

Протягом минулої доби «Запоріжжяобленерго» відновило енергопостачання у 290 родин у селах Роботине та Новопрокопівка на території обслуговування Токмацького районного відділення.

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Також фахівці енергокомпанії заживили частину знеструмлених абонентів Оріхівських електромереж – світло повернули 1 047 споживачам.

Через обстріли виникли нові пошкодження в Більмацьких мережах, внаслідок чого були знеструмлені 500 домівок в одному з населених пунктів Більмаччини. Проводити аварійно-відновлювальні роботи тут, а також по решті знеструмлених територій через активні бойові дії та відсутність доступу до місць пошкодження електромереж бригади енергетиків не мали можливості.

Сили оборони Запорізького краю разом із представниками Руху Опору поблизу Мелітополя знищили радіолокаційні станції окупантів, які глушили зв’язок та проводили розвідку.

Як повідомлялося, в окупованому Мелітополі російські окупанти роздають людям номерні знаки для автомобілів із гербом 1811 року й написом TVR. Зазначається, що таким чином загарбники прагнуть у тимчасово захоплених населених пунктах розмістити якомога більше знаків, що маркують території як власне російські.

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