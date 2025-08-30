ТСН у соціальних мережах

Укрaїнa
1019
1 хв

Луцьк атакують російські дрони

У Луцьку вночі 30 серпня пролунали вибухи під час атаки російських дронів

Олена Кузьмич
Дрон

Дрон / © ТСН.ua

У ніч проти 30 серпня 2025 року над Луцьком та Волинською областю пролунали вибухи. Місто та регіон атакують російські ударні безпілотники.

Про це повідомив мер міста Ігор Поліщук у повідомленні у соціальних мережах.

У місті ймовірно працює система протиповітряної оборони. Станом на тепер інформації про влучання чи постраждалих немає.

Жителів закликають залишатися в укриттях до офіційного відбою повітряної тривоги та не фіксувати на відео чи фото роботу сил оборони.

1019
