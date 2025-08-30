- Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Луцьк атакують російські дрони
У Луцьку вночі 30 серпня пролунали вибухи під час атаки російських дронів
У ніч проти 30 серпня 2025 року над Луцьком та Волинською областю пролунали вибухи. Місто та регіон атакують російські ударні безпілотники.
Про це повідомив мер міста Ігор Поліщук у повідомленні у соціальних мережах.
У місті ймовірно працює система протиповітряної оборони. Станом на тепер інформації про влучання чи постраждалих немає.
Жителів закликають залишатися в укриттях до офіційного відбою повітряної тривоги та не фіксувати на відео чи фото роботу сил оборони.