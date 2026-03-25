Луцьк може залишитися без влади: мер і секретар міськради подали у відставку

Ігор Поліщук

Міський голова Луцька Ігор Поліщук подав заяву про дострокове припинення своїх повноважень. Аналогічний документ написав і секретар міської ради Юрій Безпятко.

Проект рішення оприлюднили на сайті міської ради напередодні сесії, яка запланована на 25 березня 2026 року.

Підставою для звільнення є особиста заява, а проект передбачає дострокове припинення повноважень і звільнення з посади.

Наразі остаточного рішення немає — його мають ухвалити депутати під час пленарного засідання 90-ї сесії міської ради.

Засідання призначене на 25 березня о 10:00 у залі міськради.

У разі звільнення міському голові передбачена виплата грошової компенсації за всі невикористані дні щорічних відпусток, накопичені за час роботи, а також за додаткові дні відпочинку.

Водночас, попри резонанс ситуації, на офіційних сторінках Ігоря Поліщука в соцмережах наразі відсутні будь-які пояснення чи анонси щодо можливої відставки.

