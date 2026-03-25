ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
94
Час на прочитання
1 хв

Луцьк може залишитися без влади: мер і секретар міськради подали у відставку

Остаточне рішення мають ухвалити депутати під час пленарного засідання 90-ї сесії міської ради.

Автор публікації
Ігор Бережанський
Ігор Поліщук

Ігор Поліщук

Міський голова Луцька Ігор Поліщук подав заяву про дострокове припинення своїх повноважень. Аналогічний документ написав і секретар міської ради Юрій Безпятко.

Проект рішення оприлюднили на сайті міської ради напередодні сесії, яка запланована на 25 березня 2026 року.

Підставою для звільнення є особиста заява, а проект передбачає дострокове припинення повноважень і звільнення з посади.

Наразі остаточного рішення немає — його мають ухвалити депутати під час пленарного засідання 90-ї сесії міської ради.

Засідання призначене на 25 березня о 10:00 у залі міськради.

У разі звільнення міському голові передбачена виплата грошової компенсації за всі невикористані дні щорічних відпусток, накопичені за час роботи, а також за додаткові дні відпочинку.

Водночас, попри резонанс ситуації, на офіційних сторінках Ігоря Поліщука в соцмережах наразі відсутні будь-які пояснення чи анонси щодо можливої відставки.

Раніше повідомлялося, що у Луцьку стався збройний інцидент — чоловік кілька разів вистрілив у бік військовослужбовців територіального центру комплектування.

Ми раніше інформували, що у Луцьку підтвердили загибель молодої пари внаслідок російської атаки.

Дата публікації
Кількість переглядів
94
Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie