Луцьк оговтується від атаки РФ: стало відомо, де найбільше постраждали будинки (фото)

Луцьк після атаки 12 липня / © Луцька міська рада

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12 липня 2025 року Луцьк вкотре атакували російські БПЛА та ракети. Внаслідок атаки найбільше постраждали житлові будинки на вулицях І. Кожедуба, І. Огієнка, Ківерцівській, Звитяжній.

Про це інформує у повідомленні у соціальних мережах Луцька міська рада.

У результаті атаки був знищений приватний житловий будинок, в окремих будинках від уламків та вибухової хвилі повилітали вікна. У кількох будинках пошкоджені покрівлі. Є кілька пошкоджених автомобілів, один автомобіль згорів.

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© Луцька міська рада © Луцька міська рада © Луцька міська рада © Луцька міська рада © Луцька міська рада © Луцька міська рада © Луцька міська рада

Працівники міськради здійснили фіксацію всіх пошкоджень. Сформували бригади, щоб закрити вікна та дахи. Впродовж дня працівники комунальних служб прибирали уламки та сміття, внаслідок обстрілу.

Міський голова Ігор Поліщук, який виїздив на місця надзвичайних подій, розповів, що станом на зараз, на вулиці І. Кожедуба проведено обстеження 24 квартир, 16 квартир – на вулиці Ківерцівській та 56 – в районі вулиць І. Огієнка, Звитяжна. Загалом обстежено 96 обʼєктів.

Силами житлово-комунальних підприємств здійснено базові, тимчасові ремонтні роботи на пошкоджених дахах трьох будинків на вул. І. Кожедуба та частково на вул. І. Огієнка. Дахи пошкоджених восьмиквартирних двоповерхових будинків покрили водонепроникним матеріалом. Покрівлю одного відремонтовано спеціальним ізолятором. Виконано роботи із затягування вікон плівкою та плитами ДСП: на вулиці І. Кожедуба – 56 вікон, 17 – на вулиці І. Огієнка.

Частково проведено також роботи в будинках на вулиці Ківерцівській, де від уламків та вибухової хвилі повилітали вікна.

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Сьогодні працівники будуть продовжувати роботи.

Нагадаємо, що у Луцьку, а щастя, обійшлося без людських жертв — ні травмованих, ні загиблих.

Нагадаємо, що ніч на 12 липня російські війська вкотре завдали масованого ракетно-дронового удару по Україну.

У Чернівцях внаслідок ворожого удару відомо про двох загиблих.

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