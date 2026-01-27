- Дата публікації
-
- Категорія
- Укрaїнa
- Кількість переглядів
- 30
- Час на прочитання
- 2 хв
Росія атакувала Львівщину БпЛА: що відомо про негативні наслідки для мешканців
Російські війська вранці атакували Львівську область ударними безпілотниками. Під ударом опинився об’єкт інфраструктури у Золочівському районі. Наразі ситуація контрольована, екстрені служби працюють на місці.
Зранку 27 січня армія РФ вдарила по Львівщині дронами. Поцілили в інфраструктурний об’єкт поблизу міста Броди. Після удару на місці здіймався дим, через що мешканців закликали зачиняти вікна та обмежити перебування на вулиці.
Все, що відомо про атаку, читайте у матеріалі ТСН.ua.
Які наслідки обстрілу
Відомо, що від 07:18 до 07:48 тривала повітряна тривога у Золочівському районі на Львівщині. ПС ЗМУ попереджали про безпілотник у напрямку Бродів. Депутат Львівської міськради Ігор Зінкевич повідомляв, що після вибуху здійнявся дим біля міста.
За даними Львівської обласної військової адміністрації, РФ атакувала об’єкт інфраструктури у Львівській області. На місце виїхали рятувальники, правоохоронці та фахівці екстрених служб.
«Попередньо, минулося без жертв і постраждалих», — поінформував голова Львівської ОВА Максим Козицький.
Навчання у школах скасовано
У Бродівській міській раді звернулися до мешканців.
«Наразі дим лягає на місто і відчутно неприємний запах. Просимо щільно зачинити вікна і двері, за можливості обмежити пересування вулицями. Сьогодні навчання у школах скасовано, а дитячі садочки, які вже прийняли вихованців, працюватимуть з щільно зачиненими вікнами і дверима. Зберігайте спокій та попіклуйтесь про рідних», — написали у відомстві.
Влада розпочала перевірку
Через надзвичайну ситуацію виникло задимлення в результаті згорання нафтопродуктів. Розпочато проведення замірів повітря в населених пунктах на вміст шкідливих речовин продуктів згорання. Про результати обіцяли повідомити згодом.
Мешканцям радять:
за можливості залишатися вдома;
утриматися від провітрювання приміщень;
використовувати захисну маску, якщо є потреба виходу з приміщення.
Особливо обережними варто бути людям із хронічними захворюваннями дихальної та серцево-судинної систем.
«Дотримуйтесь профілактичних заходів! Зберігайте спокій!», — йдеться у повідомленні.
Також після удару фахівці Львівського обласного центру контролю та профілактики хвороб зафіксували тимчасове перевищення рівня оксиду вуглецю у селі Смільне. Це пов’язано з пошкодженням інфраструктурного об’єкта внаслідок атаки безпілотника.
«Ситуація перебуває під контролем. Радіаційний фон у нормі», — повідомили у службі.
Нагадаємо, після обстрілу РФ 9 січня на Львівщині працювали усі профільні служби. Фахівці встановлюють характер ураження — це стандартна процедура після ракетного удару.
Інформацію про результати роботи спеціалістів обіцяють оприлюднити згодом. При цьому очільник ОВА застеріг, що вночі можливі нові загрози.