Росія атакувала Львівщину БпЛА: що відомо про негативні наслідки для мешканців

Атака на Львівщину

Реклама

Зранку 27 січня армія РФ вдарила по Львівщині дронами. Поцілили в інфраструктурний об’єкт поблизу міста Броди. Після удару на місці здіймався дим, через що мешканців закликали зачиняти вікна та обмежити перебування на вулиці.

Все, що відомо про атаку, читайте у матеріалі ТСН.ua.

Які наслідки обстрілу

Відомо, що від 07:18 до 07:48 тривала повітряна тривога у Золочівському районі на Львівщині. ПС ЗМУ попереджали про безпілотник у напрямку Бродів. Депутат Львівської міськради Ігор Зінкевич повідомляв, що після вибуху здійнявся дим біля міста.

Реклама

За даними Львівської обласної військової адміністрації, РФ атакувала об’єкт інфраструктури у Львівській області. На місце виїхали рятувальники, правоохоронці та фахівці екстрених служб.

«Попередньо, минулося без жертв і постраждалих», — поінформував голова Львівської ОВА Максим Козицький.

Навчання у школах скасовано

У Бродівській міській раді звернулися до мешканців.

«Наразі дим лягає на місто і відчутно неприємний запах. Просимо щільно зачинити вікна і двері, за можливості обмежити пересування вулицями. Сьогодні навчання у школах скасовано, а дитячі садочки, які вже прийняли вихованців, працюватимуть з щільно зачиненими вікнами і дверима. Зберігайте спокій та попіклуйтесь про рідних», — написали у відомстві.

Реклама

Влада розпочала перевірку

Через надзвичайну ситуацію виникло задимлення в результаті згорання нафтопродуктів. Розпочато проведення замірів повітря в населених пунктах на вміст шкідливих речовин продуктів згорання. Про результати обіцяли повідомити згодом.

Мешканцям радять:

за можливості залишатися вдома;

утриматися від провітрювання приміщень;

використовувати захисну маску, якщо є потреба виходу з приміщення.

Особливо обережними варто бути людям із хронічними захворюваннями дихальної та серцево-судинної систем.

«Дотримуйтесь профілактичних заходів! Зберігайте спокій!», — йдеться у повідомленні.

Реклама

Також після удару фахівці Львівського обласного центру контролю та профілактики хвороб зафіксували тимчасове перевищення рівня оксиду вуглецю у селі Смільне. Це пов’язано з пошкодженням інфраструктурного об’єкта внаслідок атаки безпілотника.

«Ситуація перебуває під контролем. Радіаційний фон у нормі», — повідомили у службі.

Нагадаємо, після обстрілу РФ 9 січня на Львівщині працювали усі профільні служби. Фахівці встановлюють характер ураження — це стандартна процедура після ракетного удару.

Інформацію про результати роботи спеціалістів обіцяють оприлюднити згодом. При цьому очільник ОВА застеріг, що вночі можливі нові загрози.