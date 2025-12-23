ТСН у соціальних мережах

Укрaїнa
475
1 хв

Львів без світла: жителі застрягають у ліфтах, зменшено кількість електротранспорту на маршрутах

У Льові внаслідок відключень люди застрягають у ліфтах. Також зменшено кількість транспорту на маршрутах.

Відключення світла

Через удари РФ фіксують суттєве падіння напруги в контактній мережі у Львові. Окремі тягові підстанції були аварійно вимкнені, через що на деяких ділянках тимчасово зникло живлення і зупинився електротранспорт.

Про це повідомляє Львівська міська рада.

«Львівелектротранс» вимушено зняло з маршрутів частину трамваїв і тролейбусів. Йдеться про орієнтовно 20% рухомого складу з кожного маршруту.

«Напруги в мережі „Львівелектротрансу“ наразі недостатньо для повної роботи, тому близько 20% транспорту тимчасово знімаємо з ліній. Поступово відновлюємо роботу підстанцій та запускаємо рух, але на це потрібен час „, — повідомив керівник підприємства Василь Пецух.

Додається, що у Льові зафіксували щонайменше 33 звернення про застрягання людей у ліфтах через аварійні відключення електроенергії.

«Кількість звернень зростає, тож у місті збільшили кількість аварійних бригад, що визволяють людей із ліфтових кабін», — йдеться у повідомленні ЛМР.

Мешканців закликають: варто уникати користування ліфтами під час аварійних відключень світла чи повітряної тривоги.

Раніше стало відомо, що в Україні застосовані аварійні відключення через наслідки атаки РФ.

«Через масовану ракетно-дронову атаку на енергосистему — у більшості регіонів України наразі застосовані аварійні відключення. Попередньо оприлюднені обленерго графіки погодинних відключень наразі не діють», — наголосили у повідомленні НЕК «Укренерго».

