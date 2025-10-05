Львів і область зазнали п’ятигодинного обстрілу: фото і відео руйнувань

Наслідки атаки на Львівщину 5 жовтня

Російські війська завдали комбінованої атаки по Львову та Львівщині, яка тривала понад п’ять годин. Внаслідок цього постраждало кілька об’єктів інфраструктури та приватних будинків. На місці події працюють рятувальники та медики, проводяться роботи з ліквідації наслідків та надання допомоги постраждалим.

Про це повідомляють Радіо Свобода та Суспільне.

У селі Лапаївка Львівського району внаслідок російського обстрілу загинули четверо людей, ще четверо отримали травми. Напад тривав понад п’ять годин і зруйнував низку об’єктів, зокрема житлові будинки.

За попередніми даними, ракета, запущена РФ, вщент знищила один будинок, де загинули чотири людини з однієї родини. Один із членів родини перебуває у лікарні. Окрім цього, пошкоджено кілька приватних будинків довкола. Рятувальники гасять пожежі та розбирають завали.

Наслідки атаки на Львівщину 5 жовтня

Наслідки атаки на Львівщину 5 жовтня / © Суспільне

В Лапаївці вибухи спричинили руйнування будинків, вибиті двері та вікна. Місцеві жителі розповідають, що внаслідок удару в громаді сталося велике горе.

Серед постраждалих — 46-річний чоловік із тяжкими травмами, зокрема черепно-мозковою, стан важкий, та 60-річна жінка із забійною раною голови, стан середньої тяжкості. Інші двоє людей отримали поранення різного ступеня тяжкості.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що у ніч проти 5 жовтня Росія здійснила масовану атаку по Україні дронами та ракетами. Основний удар прийняли Львівщина, Запоріжжя та Івано-Франківщина.