Львів повертатиме 50% вартості генераторів, які купуватимуть мешканці багатоповерхівок

Мерія повертатиме до 30 тисяч гривень за однією заявкою.

Міськрада Львова повертатиме 50% вартості електрогенераторів, які купуватимуть мешканці багатоповерхівок. Номінальна потужність генератора має бути від 3 кВт.

Про це 4 листопада повідомив мер міста Андрій Садовий.

"Деякі ОСББ у Львові вже придбали генератори і використали їх в роботі, коли не було світла. Ми хочемо, аби до критичних ситуацій були готові всі. Розуміємо, що для багатьох будинків придбати генератор є складно. Допоможемо", - написав Садовий.

Хто може розраховувати на відшкодування

На відшкодування 50% вартості генератора можуть розраховувати ОСББ, керівні компанії, виконавці житлових послуг будинків, а також ЖБК Львова.

Скільки грошей повертатимуть

Згідно із програмою відшкодування, повертатимуть 50% коштів від ціни генератора, але не більше 30 тисяч гривень.

Як подати заявку

Необхідно самостійно купити генератор і подати документи через ЦНАП або сервіс електронних звернень. Після цього районна адміністрація поверне частину коштів. Процедура розгляду заяви і прийняття рішення триватиме до 10 днів.

Деталі програми з відшкодування можна дізнатися за посиланням.

Нагадаємо, мер Львова Садовий показав, як в одній із шкіл міста через проблеми з електрикою їжу дітям готували на буржуйках. Він закликав жителів міста бути готовими до складного періоду.

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