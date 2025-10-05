ТСН у соціальних мережах

Укрaїнa
30k
1 хв

Львів розривають вибухи: місто атакують ракетами

Починаючи від ночі і до ранку, 5 жовтня, у Львові неспокійно.

Фото автора: Анастасія Павленко Анастасія Павленко
Львів атакують росіяни

Львів атакують росіяни / © Getty Images

Сьогодні, 5 жовтня, Львів — під масованою ракетною атакою. У місті дуже гучно. Після серії вибухів місто затягує чорним димом.

Про це повідомив кореспондент ТСН.

«Вибухи там не вщухають! Місто під масованою атакою ракет», — зазначив він.

Також відомо, що через ворожу атаку зрання не виїхав громадський транспорт.

Мер міста Андрій Садовий уточнив, що є проблеми зі світлом: «Частина Львова без світла. Відомо про Рясне та Левандівку. З’ясовуємо деталі».

Раніше повідомлялося, що в Україні зафіксовано масовану атаку дронами та загрозу ракетних ударів. Військові повідомили, що безпілотники фіксуються у східних, південних, пвінчних, центральних та західних областях країни.

30k
