Львів розривають вибухи: місто атакують ракетами
Починаючи від ночі і до ранку, 5 жовтня, у Львові неспокійно.
Сьогодні, 5 жовтня, Львів — під масованою ракетною атакою. У місті дуже гучно. Після серії вибухів місто затягує чорним димом.
Про це повідомив кореспондент ТСН.
«Вибухи там не вщухають! Місто під масованою атакою ракет», — зазначив він.
Також відомо, що через ворожу атаку зрання не виїхав громадський транспорт.
Мер міста Андрій Садовий уточнив, що є проблеми зі світлом: «Частина Львова без світла. Відомо про Рясне та Левандівку. З’ясовуємо деталі».
Раніше повідомлялося, що в Україні зафіксовано масовану атаку дронами та загрозу ракетних ударів. Військові повідомили, що безпілотники фіксуються у східних, південних, пвінчних, центральних та західних областях країни.