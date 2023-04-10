Львів'янин у російській соцмережі закликав створити нову державу - Федеративну Республіку Україну: як його покарали

Після повномасштабного вторгнення Росії львів'янин закликав в "Однокласниках" до припинення існування України та створення нової держави - Федеративної Республіки України. За це його засуджено до 5 років 6 місяців позбавлення волі з конфіскацією всього майна.

Про це повідомляє пресслужба Львівської обласної прокуратури.

"Суд визнав громадянина України винним у розповсюдженні матеріалів із закликами до зміни меж території України, умисних діях спрямованих на розпалювання національної ворожнечі та виправдовуванні збройної агресії рф проти України, глорифікації її учасників (ч. 2 ст. 110, ч. 1 ст. 161, ч. 2, 3 ст. 436-2 КК України)", - сказано у повідомленні.

Прокурори довели, що мешканець Львова від 24 лютого 2022 року через власний акаунт у забороненій соцмережі "Однокласники" поширював дописи, у яких публічно виправдовував злочини Росії і закликав до припинення існування України та створення на частині її території нової держави – Федеративної Республіки Україна.

Окрім того, він розміщував матеріали, де негативно висловлювався та принижував мешканців західних областей, жителів сільської місцевості та євреїв.

Фото: Львівська обласна прокуратура

Нагадаємо, у Чернівцях чоловік вдарив захисника, який лише повернувся з фронту, через місце на парковці.

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