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Львів’янка "купила" третю дитину для свого сина, щоб його не мобілізували

Львів’янка "купила" третю дитину для свого сина, щоб його не мобілізували

У Харкові правоохоронці затримали львів’янку, яка разом з подругою організувала схему ухилення від мобілізації / Фото: Харківська обласна прокуратура

У Харкові затримали львів’янку, яка через знайому лікарку хотіла оформити сина "батьком" чужої дитини, щоб той уник мобілізації.

У Харкові правоохоронці викрили схему ухилення від мобілізації, яку організували жителька Львова та місцева лікарка-акушерка для того, аби сина першої з них не призвали на військову службу.

Про це повідомила Харківська обласна прокуратура.

Як з’ясувало слідство, восени 2024 року 61-річна львів’янка звернулася по допомогу до своєї подруги з Харкова, яка працює лікаркою-акушеркою. Жителька Львова попросила "врятувати" її 31-річного сина від мобілізації.

Так, жінка пояснила, що її син є особою призовного віку, підлягає мобілізації та не має законних підстав для отримання відстрочки. У чоловіка є двоє дітей, а для отримання відстрочки потрібні троє.

Тож лікарка з Харкова підшукала вагітну та за гроші запропонувала їй після пологів у свідоцтві про народження дитини як батька вказати сина подруги зі Львова – начебто це його третя дитина.

У грудні того ж року жителька Львова приїхала до Харкова, зустрілася з матір’ю свого майбутнього "онука" і передала їй 400 дол. – частину оплати за "допомогу". Жінка також запевнила вагітну, що щомісяця передаватиме їй гроші, допоки дитині не виповниться три роки.

Наприкінці грудня львів’янка зробила ще один переказ вагітній у розмірі 4200 грн, щоб та не передумала.

Наприкінці лютого 2025 року жінка народила хлопчика. Тоді львів’янка поїхала до Харкова з нотаріально посвідченою заявою від свого сина про визнання батьківства та довіреністю. У березні вона подала необхідні документи до одного із ЦНАПів. Там жінку і затримали правоохоронці.

Учасницям схеми – жителькам Львова та Харкова – повідомили про підозру у перешкоджанні законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань в особливий період.

Суд обрав львів’янці запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права на заставу. Через декілька днів правоохоронці викрили і лікарку. Зараз вирішується питання щодо обрання їй запобіжного заходу.

У Харкові правоохоронці викрили львів’янку та місцеву лікарку, які організували схему ухилення від мобілізації / Фото: Харківська обласна прокуратура / ©
У Харкові правоохоронці викрили львів’янку та місцеву лікарку, які організували схему ухилення від мобілізації / Фото: Харківська обласна прокуратура
У Харкові правоохоронці викрили львів’янку та місцеву лікарку, які організували схему ухилення від мобілізації / Фото: Харківська обласна прокуратура / ©
У Харкові правоохоронці викрили львів’янку та місцеву лікарку, які організували схему ухилення від мобілізації / Фото: Харківська обласна прокуратура

Нагадаємо, раніше на Харківщині прикордонники вкрили ухилянта, який для втечі з України "прикупив" трьох дітей.

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