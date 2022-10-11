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Львів залишається незламним: вода до ранку буде у всіх, світло відновлено на 99%

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Львів залишається незламним: вода до ранку буде у всіх, світло відновлено на 99%

фото / Роман Балук, ЛМР

Львівський міський голова Андрій Садовий заявив, що електроенергію в місті відновлено на 99%.

Згідно з інформацією станом на 23:30 у Львові триває відновлення інфраструктури після російських ударів.

Про це заявив мер міста Андрій Садовий.

Громадський транспорт від завтра курсуватиме у звичному режимі. 

Вода до ранку буде у всіх. 

«Дякуємо працівникам усіх ремонтних служб міста та області!

Ви своїми руками робите велику справу для нашого міста! Львів залишається НЕЗЛАМНИМ! Слава Україні», - зауважив він.

Обстріл Львова

Нагадаємо, що після російських обстрілів більша частина Львова залишилася без електрики, тому Садовий закликав зробити запаси їжі та води. 

Також через атаку РФ у Львові внаслідок вибуху тимчасово була призупинена робота міських ТЕЦ, не працювала третина світлофорів

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Дата публікації
Перегляди
713
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