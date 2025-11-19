- Дата публікації
Львів затягує їдким димом після атаки РФ: куди поцілив ворог
Через обстріл Львова 19 листопада жертв, на щастя, немає.
Вночі 19 листопада армія РФ вдарила по Львову. Густий дим над містом — це наслідок загоряння шин у цивільних складських приміщеннях, куди поцілив ворог.
Про це повідомив мер Львова Андрій Садовий.
«Наразі інформації про постраждалих нема», — уточнив він.
Мешканцям Львова радять зачинити вікна
Як деталізував Садовий, на межі міста горять цивільні склади з шинами. Цей матеріал дуже важко загасити, тому ліквідація триває.
За попередніми даними, дим не становить загрози для здоров’я.
«На щастя, жертв немає. Усі служби працюють на місці. Будь ласка, закрийте вікна!», — зазначив міський голова.
Більше деталей, ймовірно, стане відомо згодом.
Нагадаємо, 19 листопада РФ атакувала Тернопіль. Ворог використав як дрони, так і ракети.
«Вбивці вдарили по нашому місту ракетами і „Шахедами“. Пошкоджені будівлі і житлові будинки. Є постраждалі», — поінформував мер міста Сергій Надал.