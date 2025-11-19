Львів затягує їдким димом після атаки РФ: куди поцілив ворог

Дим над Львовом

Вночі 19 листопада армія РФ вдарила по Львову. Густий дим над містом — це наслідок загоряння шин у цивільних складських приміщеннях, куди поцілив ворог.

Про це повідомив мер Львова Андрій Садовий.

«Наразі інформації про постраждалих нема», — уточнив він.

Мешканцям Львова радять зачинити вікна

Як деталізував Садовий, на межі міста горять цивільні склади з шинами. Цей матеріал дуже важко загасити, тому ліквідація триває.

За попередніми даними, дим не становить загрози для здоров’я.

«На щастя, жертв немає. Усі служби працюють на місці. Будь ласка, закрийте вікна!», — зазначив міський голова.

Більше деталей, ймовірно, стане відомо згодом.

Нагадаємо, 19 листопада РФ атакувала Тернопіль. Ворог використав як дрони, так і ракети.

«Вбивці вдарили по нашому місту ракетами і „Шахедами“. Пошкоджені будівлі і житлові будинки. Є постраждалі», — поінформував мер міста Сергій Надал.