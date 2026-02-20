Львів'янин шантажував колишню інтимними фото: що йому "світить"

Поліція / © Прокуратура Львівської області

На Львівщині правоохоронці затримали 39-річного чоловіка, який вимагав 5 тисяч доларів США у колишньої дівчини за непоширення її інтимних фото.

Про це повідомила Львівська обласна прокуратура.

За даними слідства, у січні-лютому поточного року 39-річний мешканець Львівського району організував схему вимагання коштів у 30-річної жінки, з якою раніше перебував у близьких стосунках.

Маючи у своєму розпорядженні фотографії інтимного характеру потерпілої, чоловік почав погрожувати їхнім публічним поширенням. Для психологічного тиску він створив у соціальній мережі TikTok фейкову сторінку, яка нібито належала жінці. Львів’янин додав туди її звичайні фото та особисту інформацію, після чого переконував жертву, що згодом викладе на цей акаунт і її інтимні світлини.

«Жінка хвилювалася, що такі дії могли призвести до дискредитації її як особистості в очах рідних та колег, а також створення атмосфери суспільного осуду», — повідомили в прокуратурі.

Як діяв вимагач

За збереження конфіденційності та видалення матеріалів чоловік вимагав заплатити. Своє мовчання він спершу оцінив у 15 000 доларів США. Проте, зрозумівши, що потерпіла не володіє такою сумою, він «погодився» знизити вимогу до 5000 доларів США.

Аби жінка не відмовилася платити, підозрюваний систематично чинив на неї психологічний тиск та відкрито погрожував фізичною розправою як їй самій, так і її близьким.

Розуміючи, що колишній партнер не зупиниться навіть після отримання грошей, жінка звернулася по допомогу до правоохоронних органів і надалі діяла під їхнім контролем.

У середині лютого потерпіла зустрілася з шантажистом для передавання обумовленої суми. Під час зустрічі чоловік не лише словесно погрожував жінці, але й намагався її залякати, демонструючи предмет, схожий на травматичний пістолет.

Щойно чоловік отримав гроші, він спробував покинути місце злочину на власному автомобілі. Однак його оперативно затримали правоохоронці.

Яке покарання загрожує чоловіку

Затриманому вже повідомлено про підозру у вимаганні передавання чужого майна з погрозою насильства над потерпілою та її родичами, а також розголошенні відомостей, які потерпіла бажає зберегти в таємниці.

Суд задовольнив клопотання сторони обвинувачення та обрав підозрюваному найсуворіший запобіжний захід — тримання під вартою без права внесення застави. Наразі слідчі дії тривають, а вилучену зброю скеровано на відповідну експертизу.

Нагадаємо, українська співачка Олена Тополя повідомила в Instagram, що стала жертвою шантажу: невідомі вимагали в неї гроші, погрожуючи оприлюднити відео інтимного характеру.

Артистка заявила, що не погодилася на вимоги зловмисників і звернулася до правоохоронних органів із заявою про кримінальне правопорушення. Вона наголосила, що вважає такі дії злочином і закликала не замовчувати подібні випадки, не платити шантажистам і одразу звертатися по правову допомогу.

До слова, Зборівський районний суд Тернопільської області визнав молоду дівчину винною у розповсюдженні матеріалів порнографічного характеру та призначив їй 1 рік іспитового терміну.

Як встановило слідство, обвинувачена зберігала на телефоні матері файли відповідного змісту, частину з яких завантажила з Інтернету, а частину створила самостійно, та протягом кількох місяців надсилала їх через месенджери різним користувачам. У суді вона повністю визнала провину й розкаялася.

Суд врахував молодий вік, відсутність попередніх судимостей і сприяння слідству, а також зобов’язав засуджену відшкодувати витрати на проведення експертиз.