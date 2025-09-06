ТСН у соціальних мережах

5869
1 хв

Львів'янин загубив немовля, яке залишив на даху автомобіля: фото

Люлька з дитиною на ходу впала з даху автомобіля на узбіччя дороги, але водій цього не зауважив.

Фото автора: Богдан Скаврон Богдан Скаврон
Немовля на узбіччі

Немовля на узбіччі / © Facebook / Поліція Львівської області

У Львові батько залишив люльку з немовлям на даху автомобіля та, забувши про неї, рушив з місця. Півторамісячна дитина отримала травми внаслідок падіння на узбіччя.

Про це повідомили у поліції Львівської області.

Інцидент трапився у п’ятницю, 5 вересня, близько 15:45 на вулиці Козацькій.

Як встановили оперативники кримінальної поліції та слідчі, 47-річний львів’янин поставив люльку зі своїм малолітнім сином, якому ще не виповнилось півтора місяці, на дах автомобіля Volkswagen Passat та, забувши про це, розпочав рух.

Люлька з дитиною на ходу впала з даху автомобіля на узбіччя дороги, проте водій, не помітивши цього, поїхав далі.

Небайдужі перехожі, які стали очевидцями події, викликали на місце карету швидкої медичної допомоги та повідомили про цей випадок на оперативну лінію 102.

Лікарі діагностували у немовляти забої та інші тілесні ушкодження.

Поліцейські встановили особу водія. Йому повідомили про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч.1 ст.135 ККУ (залишення в небезпеці).

Санкція статті передбачає покарання — обмеження або позбавлення волі на строк до двох років.

5869
