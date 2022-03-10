Львівщина допомагає релокалізувати бізнеси зі сходу та центру України

Максим Козицький, голова Львівської військової адміністрації, заявив, що область не просто закликає відновлювати роботу бізнесу, а й допомагає підприємцям з інших регіонів.

«Наразі до нас звернулося понад 100 підприємств з інших регіонів, які хочуть перенести свої потужності на Львівщину. Найбільше - з Київської та Харківської областей», - повідомив він.

За його словами, Львівська ОВА допомагає релокалізувати бізнеси зі сходу та центру України, шукає на Львівщині інвестиційні ділянки, куди можна перенести потужності.

«Шукаємо для підприємств, які переїжджають на Львівщину, великі приміщення, у тому числі і під склади. Якщо у вас є таке, зверніться у Департамент економічної політики Львівської ОДА», - сказав Козицький.

Крім того, ОВА формує для цих бізнесів замовлення, щоб у них з’являлися оборотні кошти, та допомагає експортерам перетнути кордон.

«Мабуть, одна з найбільших проблем для бізнесу зараз – оскільки є обмеження на купівлю валюти, торгові мережі не можуть розрахуватися з іноземними партнерами, заплатити за комплектуючі, а також – купувати імпортні продукти. Фахівці наших профільних департаментів намагаються підтримати їх у цьому питанні, комунікуючи з Кабміном та Нацбанком», - зазначив очільник області.

Якщо ви вирішили перевезти підприємство на Львівщину, вам треба заповнити анкету за посиланням https://cutt.ly/wAATBoY, написати на е-адресу investregionlviv@gmail.com, або надіслати повідомлення до Департаменту економічної політики Львівської ОДА у WhatsApp за номерами: +380668330313, +380680681751, +380634667138.