Львівська архієпархія УГКЦ заборонила знімати кліпи у церквах без дозволу архієпископа

Львівська єпархія Української греко-католицької церкви заборонила зйомки кліпів у своїх храмах.

Таке рішення прийняте після виходу кліпу гурту "Жадан і Собаки" та Христини Соловій на пісню "Серце", який частково знімали у храмі святого апостола Андрія.

Про це повідомляє Zaxid.net.

Причиною обурення священиків є те, що у відео використали кадри поцілунку одностатевої пари. Парафія Святого Андрія отців Василіян перепросила за це, але в УГКЦ вважають такі дії недостатніми.

На сайті Львівської єпархії у п'ятницю, 27 жовтня, опублікували заяву архієпископа і митрополита Львівського Ігоря Возьняка.

"Наголошую, 27 жовтня Василіянський Чин не проголошував жодної іншої офіційної заяви, крім перепрошення за допущення зйомок кліпу в храмі святого апостола Андрія. Архиєпархіальний уряд строго засуджує дії, які відбулися у храмі святого апостола Андрія. Надалі, без благословення місцевого ієрарха, не дозволено знімати кліпи у храмах! Вірні очікують від монахів Василіан більш конкретних дій та належних висновків", – заявив митрополит Ігор.

Зазначимо, що отці Василіянського Чину 27 жовтня опублікували допис, де запевнили, що не отримали жодної вигоди зі зйомок кліпу. "Отці Василіяни від початку докладають зусиль, щоби не сіялася зневіра та зневага між людьми внаслідок невторопності наших ченців — через це ми просимо вибачення", – написали василіяни.

Нагадаємо, співачка Христина Соловій та письменник Сергій Жадан випустили кліп на спільну композицію "Серце", зйомки якого відбувалися, зокрема, у церкві св. Андрія Первозванного. Проте щойно робота побачила світ, представники церкви попросили Соловій і Жадана видалити його. Своє прохання вони аргументували тим, що він нібито "пропагує антихристиянські цінності та порушує суть і сценарій кліпу, про які повідомили церкві".

Отець Юрій записав відеозвернення до Соловій і Жадана, в якому пояснив, що "не так" з їхнім кліпом. Судячи з відео, яке отець Юрій розмістив у себе у Facebook, церква не хоче бути причетною до відео, де показано одностатеве кохання.

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