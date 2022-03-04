Львівська область: перелік речей, потрібних для гуманітарної допомоги, і куди їх можна нести

У Львівській області працюють гуманітарні штаби.
У всіх районах Львівщини цілодобово працюють гуманітарні штаби.
Про це повідомили у Львівській ОДА.
Які речі необхідні першочергово:
- Матраци, каремати, розкладачки, термозберігальні ковдри, спальні мішки, ковдри, подушки, постільна білизна, рушники, одяг та дощовики;
- Відра господарські, бочки на 20/30/40/60 літрів;
- Миючі засоби для тіла, зубні пасти та щітки, підгузки та прокладки, паперові рушники;
- Антисептики, маски багаторазові та одноразові, спирт;
- Гребінці, жіноча, чоловіча та дитяча спідня білизна, рушники з мікрофібри, багаторазові набори посуду;
- Батарейки, свічки, ліхтарики;
- Вода, їжа швидкого приготування, енергетичні батончики, сухофрукти, горіхи, консерви, вермішель, крупи швидкого приготування.
Куди приносити:
- Львівський район: місто Львів – вулиця Коперника, 17 Контактні особи: Юрій Візняк – 067 672 06 06, Марія Гіщинська – 068 327 70 72, Андрій Ситар – 097 967 88 30.
- Дрогобицький район: місто Трускавець – вулиця Бориславська, 1 (Народний Дім). Контактні особи: Надія Козар – 066 725 37 20 Олег Чернявий – 097 581 57 81;
- Золочівський район: місто Золочів – вулиця Чорновола, 3 (Золочівський РДА, актова зала). Контактні особи: Марія Ференц – 097 478 36 44, Тарас Дума – 068 006 47 71.
- Стрийський район: село Слобідка – вулиця Колеси, 6 Контактна особа: Ігор Олянін – 068 378 39 32
- Самбірський район: місто Самбір – вулиця Мазепи, 8 (перший поверх) Контактні особи: Зоряна Войтович – 098 260 17 99 Мирослава Здреник – 068 547 26 72.
- Червоноградський район Руслана Антонюк – 066 514 79 78 Галина Ложовська – 063 409 61 95, місто Сокаль – вул. Шептицького, 24 (приміщення Народного дому) Контактна особа: Мамулалдзе Ольга – 0936531046, місто Сокаль, БО «Карітас Сокаль» вул. Г.УПА 11 Контактна особа: Яремчук Мар‘яна – 0503376023.
- Яворівський район: місто Яворів – вулиця Львівська, 54а (Спортивна шкода ДЮСШ) Контактна особа: Олег Мурин – 098 446 61 78