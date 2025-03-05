Львівська ОВА платитиме за знайдених мертвих диких кабанів: озвучено суму

Держава виплачуватиме винагороду за знайдені трупи диких кабанів.

Про це, згідно із постановою Кабінету міністрів України від 4 лютого 2025 р. № 121 "Деякі питання реалізації статті 86 Закону України "Про ветеринарну медицину", повідомив Департамент агропромислового розвитку Львівської ОДА.

Через те, що трупи таких диких тварин становлять загрозу розповсюдження захворювання на африканську чуму свиней, уряд призначив винагороду у розмірі 0,5 прожиткового мінімуму для працездатних осіб на день підтвердження факту виявлення трупа дикого кабана.

Зазначимо, що прожитковий мінімум для працездатних осіб 2025 року становить 3028 грн, тобто можна буде отримати 1514 грн.

"Львівська область на сьогодні є благополучною щодо африканської чуми свиней, проте ухвалені постановою умови стимулювання за знайдені трупи диких кабанів сприятимуть своєчасному виявленню спалахів африканської чуми свиней, оперативному реагуванню на можливі випадки, недопущенню її поширення та забезпеченню контрольованої епізоотичної ситуації в області", — сказала директорка Департаменту агропромислового розвитку Львівської обласної військової адміністрації Людмила Гончаренко.

Хто матиме право на винагороду

За заявою чиновників, право на отримання винагороди за знайдений труп дикого кабана мають громадяни, які досягли 18-річного віку та повідомили впродовж 24 годин після знаходження трупа особисто або через інтернет територіальний орган Держпродспоживслужби (у громадах — це державні лікарі ветеринарної медицини), вказавши свої особисті дані та контактну інформацію.

Умови для отримання винагороди за кабана

Факт виявлення трупа має бути підтверджений відповідним актом, до якого додаються фото- або відеоматеріали та результати висновку лабораторних досліджень про наявність збудника африканської чуми свиней в патологічному матеріалі, який був відібраний від знайдених трупів диких кабанів.

Виплата винагороди здійснюватиметься територіальними органами Держпродспоживслужби на підставі рішення місцевої державної надзвичайної протиепізоотичної комісії у разі позитивного результату про наявність збудника африканської чуми свиней в патологічному матеріалі.

"Якщо у патологічному матеріалі збудника африканської чуми свиней не виявлено або труп дикого кабана мав ознаки того, що його намагалися розрізати, винагорода у такому разі не виплачується", — додають у відомстві.

Виплачувати кошти будуть від 01 вересня 2025 року згідно із вищезазначеною постановою, яка набуде чинності одночасно з введенням в дію нової редакції Закону України "Про ветеринарну медицину".

Нагадаємо, наприкінці 2024 року у частині Полтавської області запровадили карантин через африканську чуму свиней. В чотирьох селах регіону було запроваджено обмеження.

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