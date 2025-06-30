Львівська ОВА відпускала чоловіків за кордон за листами від імператора Олександра III

Львівська ОВА відпускала чоловіків за кордон / © ТСН.ua

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Львівська ОВА, можливо, допомагала військовозобов’язаним чоловікам виїхати за кордон через систему «Шлях». Дозволи могли видавати за документами від несправжньої громадської організації.

Про це повідомляє NGL.media.

Журналісти з’ясували, що ЛОВА видавала дозволи на виїзд, базуючись на листах від вигаданої громадської організації «Гуманітарна надія нації». Ці звернення були оформлені з відвертою насмішкою: на них був логотип російського «Газпромбанку» та навіть автограф російського імператора кінця XIX століття Олександра III.

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На листах, надісланих до ЛОВА, використали скопійований з вікіпедії підпис російського імператора Олександра III / © NGL.media

Фейкова організація та зниклі «волонтери»

За даними журналістського розслідування, «Гуманітарна надія нації» не зареєстрована ані в українських, ані у французьких реєстрах. А її електронна пошта не працює. Директором організації була зазначена особа з поширеним ім’ям «Олександр Ніколенко».

Розслідування виявило, що восени 2022 року Львівська ОВА отримала п’ять листів від цієї фейкової ГО, дозволивши виїзд за кордон вісьмом чоловікам. Накази, підписані особисто головою ЛОВА Максимом Козицьким, приймалися у максимально стислі терміни.

Серед тих, хто виїхав, був і тодішній позаштатний радник начальника ЛОВА Олексій Шевчук. Він перетнув кордон разом з мешканцем Дніпра Артемом Лущаном. Принаймні семеро з восьми чоловіків, які отримали дозволи від «Гуманітарної надії нації», не повернулися до України.

Реакція Львівської ОВА

У Львівській ОВА повідомили, що знають лише про одного водія від цієї організації, який порушив терміни перебування за кордоном. Проте його ім’я не назвали. На запитання щодо погодження виїзду за зверненнями фейкової організації в ОВА відповіли, що «за достовірність поданих даних, зазначених у листах, відповідальність несли винятково заявники, які їх подавали».

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Нагадаємо, у місті Чоп Закарпатської області викрили канал торгівлі людьми, який організувала 23-річна місцева мешканка. Зловмисниця підшуковувала жінок, які мали життєві проблеми або скрутне матеріальне становище. Вона переправляла бідолашних через кордон з метою подальшої сексуальної експлуатації.