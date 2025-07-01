Львівська ОВА прокоментувала скандал з виїздом чоловіків за документами з підписом Олександра ІІІ

Львівська ОВА відреагувала на ситуацію з незаконним виїздом / © ТСН.ua

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Львівська ОВА прокоментувала ситуацію з виїздом чоловіків за кордон за листами з фейкової ГО та підписом російського царя. Запевняють, що в умовах надзвичайної ситуації можливі окремі порушення. Водночас стоячи перед вибором між повною зупинкою виїздів, що призвело б до зриву волонтерської допомоги фронту, та ризиком поодиноких порушень пріоритет було надано забезпеченню безперервної підтримки армії. Тому й дозволяли волонтерам виїжджати за кордон.

Про це повідомляє Львівська ОВА.

Там додають, що в перші місяці війни система не була технічно адаптована до умов воєнного стану. Доступ до низки реєстрів, зокрема Реєстру громадських об’єднань, був обмежений. Не існувало законодавчих обмежень для осіб, які виїжджали як водії, а обсяг запитів вимірювався тисячами щодня.

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«На той момент у держави не було програмного забезпечення, яке б дозволяло перевіряти кожне звернення з необхідною глибиною. І ми, як обласна адміністрація, діяли в рамках тодішнього нормативного поля та наявних технічних можливостей. Наголошуємо — рішення про внесення тих чи інших осіб до системи „Шлях“ ухвалювалося колегіально, а саме спеціальною комісією, до складу якої входили представники різних відомств, зокрема Державної прикордонної служби України, Служби безпеки України та Національної поліції України», — зазначили в ОВА.

Загалом комісія при Львівській ОВА надала дозвіл на перетин кордону понад 50 тисячам осіб. За даними Державної прикордонної служби України, лише 1920 осіб, або 3,7% від цієї кількості, порушили термін перебування. Це свідчить про високу відповідальність більшості громадян та незначну частку порушників.

Наразі компетентні правоохоронні органи мають повні повноваження для встановлення і притягнення до відповідальності тих, хто зловживав системою. Важливо розуміти, що обласні військові адміністрації не мають функцій контролю за переміщенням громадян через державний кордон — ці повноваження належать ДПСУ та іншим правоохоронним органам.

У Львівській ОВА повідомили, що продовжуватимуть співпрацювати з правоохоронцями в розслідуванні кожного випадку, щоб усі порушники відповіли за свої дії згідно з чинним законодавством.

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Нагадаємо, журналістське розслідування виявило ймовірні факти сприяння Львівською ОВА виїзду військовозобов’язаних чоловіків за кордон через систему «Шлях». Дозволи на перетин кордону могли видаватися на підставі документів, поданих від імені фейкової громадської організації «Гуманітарна надія нації».

Згідно з висновками журналістів, звернення від цієї організації, які слугували підставою для видавання дозволів, містили відверті ознаки фальсифікації. Зокрема, на них був присутній логотип російського «Газпромбанку» та навіть автограф російського імператора кінця XIX століття Олександра III. Це викликає серйозні питання щодо процедур перевірки документів, які діяли у Львівській ОВА під час видавання таких дозволів.