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Львівські десантники "демілітаризували" на Донеччині два російських танки "Джавеліном" і "Стугною": відео

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Львівські десантники "демілітаризували" на Донеччині два російських танки "Джавеліном" і "Стугною": відео

скриншот з відео / ДШВ ЗСУ

Українські захисники вдарили по ворогу.

Львівські десантники знищили два російських танки на Донеччині за допомогою американського протитанкового ракетного комплексу Javelin та українського "Стугна-П".

Про це повідомили у Десантно-штурмових військах ЗСУ.

"На Донеччині воїни 80-ї окремої десантно-штурмової бригади ДШВ ЗС України "демілітаризували" два російських танки, перетворивши їх на металобрухт. Продовжуємо "полювання" за бронетехнікою загарбників", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, львівські артилеристи з 24-ї окремої механізованої бригади імені короля Данила розбили колону техніки російських військ у Луганській області.

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