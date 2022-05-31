Категорія
Укрaїнa
НаживоУсі публікаціїЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспорт
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English
Львівські десантники показали, як підривають бойові машини російських десантників: відео

Львівські десантники показали, як підривають бойові машини російських десантників: відео

Дата публікації
Перегляди
2766
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Львівські десантники показали, як підривають бойові машини російських десантників: відео

скриншот з відео / Десантно-штурмові війська

Українські військові продовжують знищувати ворога на території України.

Львівські десантники показали, як підривається бойова машина російських військових на заздалегідь замінованих від окупантів ділянках.

Відповідне відео оприлюднила пресслужба Десантно-штурмових військ ЗСУ.

"Ось так львівські десантники підривають "бехи" "вдв" окупантів. Ви спостерігаєте, як бойова машина десанту повітрянодесантних військ противника підлягає утилізації на священній Українській землі. Це – інженерно-саперний підрозділ 80-ї окремої десантно-штурмової бригади ДШВ ЗС України заздалегідь підготував їм різні сюрпризи, у вигляді замінованих ділянок місцевості. Далі буде", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, львівські десантники знищили взвод десантників з російського Пскова, які просувалися вперед.

Читайте також:

Наступна публікація