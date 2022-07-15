Львівські десантники показали, як "Стугною" знищили російську бронетехніку: відео

Воїни-десантники 80-ї окремої десантно-штурмової бригади знищили за допомогою ПТРК "Стугна- П" російську військову броньовану техніку.

Про це сьогодні, 15 липня, повідомили у Десантно-штрумувих військах ЗСУ.

"Так, на відео зафіксовано ефективне застосування сучасного українського протитанкового-ракетного комплексу "Стугна-П" проти ворожої броньованої техніки", - йдеться у повідомленні.

У штабі також зазначили, що цими днями львівські десантники спільно з іншими підрозділами Збройних Сил України та іншими службовцями сил оборони України підбили 9 російських танків, 7 одиниць іншої бронетехніки (БТР та БМП), один вантажний автомобіль та знищили близько 70-ти окупантів.

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