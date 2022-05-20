Львівські десантники спалили два російських танки "Стугною " і "Джавеліном": відео

Львівські десантники спалили два російських танки "Стугною " і "Джавеліном": відео

Львівські десантники знищили два ворожі танки.

За допомогою українського протитанкового-ракетного комплексу "Стугна" та американського "Джавеліна" українські захисники спалили російські танки.

Про це повідомило Командування Десантно-штурмових військ Збройних Сил України і оприлюднило відео ліквідації техніки загарбників.

"Воїни-десантники продовжують ефективно знищувати танки російських окупантів. Так, на відео зафіксовано ефективне застосування сучасного українського протитанкового-ракетного комплексу “Стугна” та американського "Джавеліна" проти ворожої броньованої техніки. Разом до перемоги!", - йдеться у повідомленні.

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