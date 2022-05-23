Львівські десантники знищили підрозділ десантників з Пскова: ліквідували 14 окупантів і 2 БМ (відео)

Львівські десантники знищили підрозділ 76-ї десантно-штурмової дивізії окупантів в одному з районів виконання завдань.
Так, ворог зазнав втрат в техніці і особовому складі.
Про це повідомила пресслужба Командування Десантно-штурмових військ Збройних Сил України.
"Воїни знищили дві бойові машини та чотирнадцять окупантів з 76-ї десантно-штурмової дивізії повітряно-десантних військ збройних сил рф, місто Псков", - йдеться у повідомленні.
В особистих документах одного зі знищених окупантів – старшого лейтенанта Романа Локоткова зазначено, що він проходить військову службу у 728-му окремому батальйоні зв'язку 76-ї десантно-штурмової дивізії.
"І відтепер, зв'язок він точно вже ніде не організує", - зазначили у Десантно-штурмових військах ЗСУ.
Відео з поля бою можна переглянути тут. Зазначимо, що на ролику присутні кадри чутливого характеру!
Читайте також:
- Росія за 3 місяці війни в Україні зазнала таких втрат, як СРСР за 9 років в Афганістані - британська розвідка
- Втрати російських окупантів у живій силі в Україні склали близько 29,2 тисячі осіб - Генштаб
- Російські окупанти збільшили інтенсивність застосування авіації: ранкове зведення Генштабу станом на 23 травня