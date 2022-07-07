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Львівські десантники знищили танк окупантів, який прикривав свою піхоту: відео

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Львівські десантники знищили танк окупантів, який прикривав свою піхоту: відео

скриншот з відео

Штурмові підрозділи львівської 80 окремої десантно-штурмової бригади здобули локальну перемогу над ворогом на східному напрямку.

Українські бійці знищили танк окупантів, який намагався прикривати вогнем свою піхоту.

Про це повідомили у пресслужбі львівської бригади.

"В результаті грамотно спланованої тактичної операції львівські десантники знищили ворожий танк, який намагався прикривати вогнем піхоту окупантів. Коли танк був ліквідований, атака противника захлинулася і його піхота залишившись без прикриття, відмовилась від подальших наступальних дій", - йдеться у повідомленні.

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