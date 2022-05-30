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Львівські десантники знищили взвод десантників з російського Пскова, які просувалися вперед: фото

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Львівські десантники знищили взвод десантників з російського Пскова, які просувалися вперед: фото

фото / Десантно-штурмуві війська ЗС України

ЗСУ ліквідували близько 20 окупантів разом з бронетехнікою, які просувалися вперед.

Львівські десантники знищили взвод 104-го десантно-штурмового полку з Псковської області Російської Федерації.

Про це повідомили у пресслужбі Десантно-штурмових військ ЗСУ.

"Завдяки злагоджені роботі артилерійських підрозділів 80-ї окремої десантно-штурмової бригади ДШВ ЗС України, на одному з напрямків знищено взвод 104-го десантно-штурмовий полку 76-ї десантно-штурмової дивізії повітрянодесантних військ зс московії", - йдеться у повідомленні.

За словами командира артилерійського підрозділу 80-ї бригади ДШВ, бійці успішно знищили близько 20 російських окупантів разом з бронетехнікою, які просувалися вперед.

фото / Десантно-штурмові військаЗС України / ©
фото / Десантно-штурмові військаЗС України

"Ця російська військова частина ще з 2014 року неодноразово протистояла саме львівським десантникам, й несла значні втрати від захисників України", - зазначили у ЗСУ.

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