Львівський бізнесмен намагався підкупити одного з керівників ДБР хабарем у пів мільйона доларів

У п’ятницю, 29 грудня, співробітники Державного бюро розслідувань затримали львівського бізнесмена, який намагався підкупити одного з керівників Головного слідчого управління ДБР, запропонувавши йому хабар у розмірі 500 тисяч доларів США.

У пресслужбі ДБР повідомили, що львівський бізнесмен є одним з найбільших постачальників Міністерства оборони.

“Хабар пропонувався за сприяння у поверненні майна, вилученого у підконтрольних йому компаній в ході розслідування кримінального провадження”, - йдеться у повідомленні.

У ДБР нагадали, що кілька місяців тому цим правоохоронною структурою було відкрите кримінальне провадження за фактом оборудок із закупівлями одягу та білизни для ЗСУ. Компанії львівського бізнесмена виграли 23 тендери на постачання Міноборони одягу на понад 1,5 млрд грн.

Затримання львівського підприємця / Фото: Державне бюро розслідувань

За інформацією Lviv.Media, йдеться про відомого львівського підприємця Ігоря Гринкевича.

Слідчі встановили, що до виконання оборонних замовлень були залучені підконтрольні бізнесмену підприємства, які раніше займались будівництвом. Вони не мали належних потужностей для виготовлення та зберігання майна для потреб Міноборони.

Це призвело до зриву постачання та завдало збитків бюджету за попередніми оцінками на 1,2 млрд грн.

Правоохоронці виявили повне невиконання шести контрактів. Щонайменше за сімома договорами підприємства поставили товар на склади військових частин лише у невеликій кількості, але отримали державні кошти за повне виконання зобов'язань. Також вісім договорів виконані із запізненням від 3 до 5 місяців.

У компаній також виявили факти завищення вартості товарів, поставлених для МОУ.

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За попередніми оцінками сума збитків може сягати понад 1 млрд грн.

"Вирішується питання щодо повідомлення фігуранту про підозру за ч. 3 ст. 369 КК України (пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі) та обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою", - йдеться у повідомленні.

Бізнесменові загрожує до восьми років ув’язнення.

Нагадаємо, до суду скеровано обвинувальний акт щодо колишнього заступника міністра оборони України В’ячеслава Шаповалова, який під час закупівлі продуктів для армії завдав збитків державі на мільйони гривень.

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