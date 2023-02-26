Львівському співаку, який загинув майже 8 років тому, прийшла повістка

Шевченківський районний територіальний центр комплектації міста Львова надіслав повістку Василеві (сценічне ім’я - Владіслав) Левицькому — співаку, який загинув у автомобільній аварії ще у 2015 році.

Про цей випадок повідомила на своїй Facebook-сторінці львів’янка Мар'яна Волошин, опублікувавши фото повістки, яка прийшла на адресу останнього місця проживання загиблого артиста.

“І мертвим, і живим, і ненародженим... Цікаво, чим члени Шевченківського РЦК та СП займаються на роботі, разом зі своїм в.о. керівника??? Згідно закону про мобілізацію, до центру комплектації викликають людину, яка загинула майже вісім років тому...” - з обуренням написала вона.

30-річний Василь Левицький загинув 2 липня 2015 року на автодорозі Львів—Тернопіль біля села Велика Вільшаниця в Золочівському районі, коли його Toyota Corolla зіштовхнулася з вантажівкою MAN, яка виїхала на зустрічну смугу. Разом з водієм тоді загинула його 33-річна сестра з семирічною донькою.

Раніше, у 2010 та 2011 роках Владіслав Левицький двічі був фіналістом Національного відбору до конкурсу "Євробачення".

У коментарі “24 каналу” представник територіального центру комплектації Юрій Синюшко не зміг одразу пояснити причини того, що померлому чоловікові було надіслано повістку.

Нагадаємо, у Мережі з'явилося відео "добровільної" мобілізації у селищі Міжгі́р'я Закарпатської області. На кадрах видно, як військові силою кудись тягнуть чоловіка по асфальту, а його супутниця намагається боронити.

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