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Львівську область атакували дрони і "Кинджали": сталися влучання ракет

Львівську область атакували дрони і "Кинджали": сталися влучання ракет

Колаж. Літак з ракетою "Кинджал"

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Вночі 29 березня росіяни атакували Львівську область 11 безпілотниками та двома ракетами типу "Кинджал". Ракети збити силам ППО не вдалося. Натомість знищено усі дрони.

Про це повідомив очільник Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький.

"Уламки ворожої зброї пошкодили обʼєкт критичної інфраструктури у нашій області. На щастя, минулося без загиблих і травмованих", - йдеться у повідомленні. 

За словами Козицького, системи життєзабезпечення Львівської області працюють у штатному режимі.

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