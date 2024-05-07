"Львов – какая-то п**да, что вы себе накрутили?": українська блогерка потрапила до гучного скандалу

І від кого? Від тієї самої одіозної проросійської блогерки Анни Алхім. Й хоча дівчина – українка, це не заважає їй гнобити українську мову й тих, хто нею розмовляє. А приправила ця пані свою промову щирими матюками, чим похизувалася у своїх соцмережах.

Що цього разу заявила Алхім і як реагують українці – дивіться в ексклюзиві TSN.ua.

Новий скандал з інста-блогеркою

Сьогодні в Алхім профіль закритий, хоча ще днями блогерка на весь інстаграм "обклала" львів'ян як їй захотілося, бо бачте, їй зробили зауваження за російську мову. Так висловлюється особа, яка колись встигла повихваляти Путіна. Сама Алхім згодом заявила, що в нас не лише війна із ворогом, а й між собою. Й бідкається, як її всі зає… дістали!

Та є але: ми живемо в Україні й це цілком нормальне зауваження. Й так, ми у вільній країні, й кожен може розмовляти так, як він хоче, але є АЛЕ. Не тоді, коли ти маєш сотні тисяч фоловерів, частина з яких – підлітки і які нерідко беруть собі за приклад ось таких ось блогерів. В себе вдома говори-балакай як хочеться. І нехай якби ця нешановна пані перепросила, поїхала далі й не розносила це сміття у своїх соцмережах. Та цього чекати марно, вона вже далеко вперше в подібних скандалах через мову. Й далеко не раз "чмирила" львів'ян. До прикладу, у серпні назвала жителів Львова, Тернополя, Рівного та Закарпаття "заводом дебілів". І "катить бочку" Алхім на Львів регулярно.

І думка у цієї людини не змінюється, і не зміниться ніколи. Ба більше, чхати вона хотіла навіть на пам’ять про загиблих Героїв. Варто лише згадати, як ця так звана блогерка Алхім спровокувала українців, коли приїхала до міста Хмельницький, де зняла відео під свою улюблену російську музику на тлі фото загиблих воїнів. Перероблювала Алхім на свій російський лад й український Щедрик.

Регулярні скандали та поціновування усього російського

Словом, раз на місяць-два-три, ця блогерка обов'язково висловлюється про українську мову, про львів'ян і пхає e свій інстаграм російську мову, російську музику, російські фільми. Все російське. Ще от зі свіженького, так би мовити, кінець квітня, інтерв'ю ведучому Славі Дьоміну й Аня робить чергову "геніальну" заяву:

"Кожна людина, яка живе в Україні, має знати українську мову. Однак кожна людина має право розмовляти тією мовою, якою вона хоче. Я не підтримую обов'язкової української мови ні в медіа, ні в держустановах... Чому люди перекладають на мене відповідальність?"

Ба більше, в тому, що Алхім не говорить українською, а вперто "гаварит па-русски", виявляється, винні журналісти. Водночас вона додала, що також нібито боїться втратити свою ідентичність, адже, за її словами, російська – це частина її як блогерки. Також ще до початку повномасштабної війни країну облетіло скандальне інтерв'ю інстаграм-зірки, у якому вона ще чотири роки тому заявляла, що президент РФ Володимир Путін – "впливовий чоловік" і "красунчик". Сьогодні ж дівчина не збирається просити вибачення за свої слова.

"Мене змушували і тиснули перепросити, я не перепросила, тому що не вважаю за потрібне перепрошувати. У мене є чітка позиція щодо Путіна, зрозуміло, що він г*ндон. Ну так, я захоплювалася. На той момент, коли була війна в Донецьку, я цього не врахувала. А потім мене змусили виправдовуватись"

СБУ час перевірити блогерку

За це вона, до речі, потрапила до бази "Миротворець". А наприкінці минулого року інфлюенсерка публічно заявила, що дивиться російський серіал "Слово пацана. Кров на асфальті". Повідомлялося, що цей фільм був випущений спеціально до виборів Путіна. Крім цього, блогерка досі слухає російські пісні на стрімінгових майданчиках, бо їй це подобається. Вона вдає, що не знає про такий вид спонсорства окупантів.

Водночас інфлюенсерка не може слухати половину україномовних пісень. Дівчина вважає їх "повним шлаком". Тож хочеться ще сказати: СБУ агов! А чи не час зайнятися перевіркою цієї персони? Бо вам не здається дивним, що ця "прорускоміровка" та українофобка розділяє країну, топить за "рускій мір", просуває рашистську музику в публічному просторі, волає російською і так само ж нею обкладає українців, а питань немає ні у кого…

Нагадаємо, що ця ж блогерка Алхім колись розмістила в сторіз своєї сторінки в Instagram інформацію про те, що в певних лікарнях Дніпра перебувають військові, яким потрібна допомога. За кілька годин після цього російські окупанти завдали удару по лікарні у Дніпрі. Після цього Алхім звинуватили в тому, що саме вона своєю сторіз скорегувала удар по лікарні. Але панянка далі ходить і розмахує вільно своєю нікому не потрібною думкою. Ба більше, своєї провини блогерка так і не визнала, а почала виправдовуватися, що подібну інформацію публікували й інші інфлюенсери. У відповідь вона звинуватила українців, назвавши їх "тупорилим стадом".

Раніше відомий український ведучий втрапив у гучний скандал через новорічний корпоратив, на який його запросила Алхім.

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