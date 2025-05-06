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У Львові мобілізували чоловіка, який застряг ногою в паркані: що кажуть у ТЦК (відео)
У Львівському ТЦК прокоментували затримання чоловіка на Залізничній, кажуть, що він порушником військового обліку і перебуває у розшуку.
У Мережі з’явилося відео, як у Львові на вулиці Залізничній військовослужбовці одного із районних територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки затримували чоловіка, який застряг ногою в паркані.
На відео видно, як співробітники ТЦК тягли землею наполовину босого чоловіка, а його кросівок застряг у паркані.
У Львівському ОТЦК і СП опублікували пояснення ситуації на сторінці у Facebook.
У ТЦК кажуть, що затриманий є порушником військового обліку і перебуває в розшуку.
Текст заяви
«Сьогодні вранці, 6 травня, у місті Львів, на вулиці Залізничній, військовослужбовці одного із районних територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки, спільно з працівниками Національної поліції, у межах виконання покладених на них обов’язків проводили оповіщення громадян, які підлягають військовому обліку.
Було зупинено одного з громадян для перевірки військово-облікових документів, що є обов’язковим, згідно з чинним законодавством, у період дії правового режиму воєнного стану.
Нагадуємо: відповідно до постанови Кабінету Міністрів України та Закону України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію», громадяни чоловічої статі віком від 18 до 60 років зобов’язані мати при собі військово-обліковий документ (у паперовій або електронній формі) та документ, що підтверджує особу, а також надавати ці документи на вимогу уповноважених осіб ТЦК та СП або працівників поліції.
У цьому випадку громадянин відмовився виконувати законну вимогу про пред’явлення документів, намагався втекти з місця події, словесно ображав представників силових структур та поводився агресивно. Після встановлення його особи з’ясувалося, що він є порушником військового обліку і перебуває в розшуку. Тому громадянину запропонували проїхати в ТЦК та СП. Після відмови й опору було ухвалене рішення про доставлення громадянина до ТЦК та СП для подальшого з’ясування обставин.
Відеофрагменти, що зараз поширюють у соціальних мережах та телеграм-каналах, відображають лише частину ситуації — вже після вчинення громадянином дій, що містять ознаки адміністративного правопорушення та, можливо, кримінального правопорушення (зокрема, злісної непокори законним вимогам працівникам поліції і військовослужбовців).
Відповідно до статті 18 Закону України «Про правовиий режим воєнного стану» та Статуту внутрішньої служби Збройних Сил України, військовослужбовці, які виконують обов’язки з оповіщення та перевірки документів, мають право застосовувати визначені законом заходи фізичного впливу у разі чинення опору чи агресивної поведінки.
Просимо громадян дотримуватись вимог чинного законодавства, з повагою ставитися до представників сектору безпеки й оборони та утримуватись від провокацій або поширення односторонньої або викривленої інформації.
У разі наявності питань щодо дотримання військового обліку — звертайтесь до свого ТЦК та СП або скористайтесь консультаціями на офіційних ресурсах Збройних Сил України», — йдеться в офіційному коментарі.
Нагадаємо, начальника ТЦК на Рівненщині відправили воювати після гучних відвертостей.