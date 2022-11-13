Лякають місцевих фото з Кадировим: під Мелітополем село зайняли тіктоквійська, обвішалися прапорами і тероризують населення

Кадирівці "ринулися в бій", сховавшись у селі на Запоріжжі на 2-й лінії оборони.

Тіктоквійська Кадирова зайняли село Родюче під Мелітополем. Тіктокери вже встигли спаплюжити будівлі населеного пункту своїми прапорами.

Про це повідомляє РІА Мелітополь.

Село Родюче Мелітопольського району зайняли підрозділи головного тіктокера РФ Рамзана Кадирова. за повідомленням місцевих жителів, насамперед кадировці почали завішувати сільські будинки та будівлі прапорами із зображенням свого бородатого "вождя".

Зазначається, що у село також зайшли росіяни та буряти. Вони селяться в будинках, які покинули українці.

На кожному перехресті у Родючому виставлено блокпост. Окупанти окопуються у населеному пункті. У селі з'явився і свій "смотрящий" - чеченець на ім'я Бено. Він тикає місцевим межі очі свої фото з Кадировим і пропонує послуги із захисту.

Нагадаємо, що у лікарні в тимчасово окупованому Мелітополі тіктоквояка Кадирова під наркотиками вистрілив в обличчя цивільному пацієнту. Завдяки професіоналізму лікарів чоловіка вдалося врятувати.

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