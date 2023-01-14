Лялька-мотанка – давній народний оберіг, який нині захищає українців

У серпні 22-го у Відні відбувається видовищний перформанс, який потрапив до книги рекордів Гіннеса.

Понад сотні українців під керівництвом відомої хореографині Олени Шоптенко станцювали довкола чотириметрової ляльки-мотанки.

“Це був концерт до дня незалежності України в Австрії, – розповідає Олена. – Танок називається “Мотанка”, він присвячений українській жінці. Мені дуже хотілося, щоб кожна жінка, яка побачила цей танець, відчула те, що вона не одна. І ми всі підтримуємо одна одну”.

Лялька-мотанка стала одним із символів цієї війни. Наречені полонених азовців вбралися в образи змучених ляльок – на знак підтримки та захисту своїх чоловіків. А наші захисники використовують мотанки як оберіг.

“Вони їх завжди тримають біля серця – десь в кишеньці, або вішають на кишеньку. Це як маленький ангел, який приставлений до них”, – розповідає майстриня-лялькарка Тетяна Бількевич.

Тетяна впродовж восьми років війни мотає ляльки, які передає на фронт, і отримує нескінченну подяку у відповідь: бійці вірять в те, що мотанка захищає їх від ворожих куль. Як і чому мотана іграшка стала символом незламності цілої країни?

“В усіх народів, які проживали на території Європи, був образ богині-матері, яка дає життя всьому сущому. І яка оберігає своїх дітей, – пояснює культорологиня Громовиця Бердник. – З одного боку, це була дитяча іграшка. Але з іншого боку, це був перший оберіг. Тому що першу ляльку дитині в колиску клала мама. Дитина народжувалась, мама мотала ляльку-мотанку і вона в цю ляльку вона вкладала все те найкраще, що вона хотіла побажати своїй дитині”.

Майстриня Зінаїда Бугайчук виготовляє мотанки, які дарують світовим лідерам. Вона відтворила найперші ляльки, які здавна мотали українські мами немовлятам: “Крім ігрової, може бути обрядова – наприклад, лялечка, яка робилась на Масляну. Таку лялечку Берегиню мама клала в скриню, віддаючи дочку заміж”.

“Зараз багато дослідників сходяться на тому, що лялька-мотанка – це не тільки оберіг, не тільки дитяча іграшка, але й магічний артефакт”, – каже Громовиця Бердник.

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Одразу після деокупації Київщини українські музейники зібрали тисячі артефактів та створили першу виставку, присвячену повномасштабному вторгненню росії. Головним експонатом стала велетенська лялька-мотанка. Її створила жителька села Велика Олександрівка, що на Київщині, під час наступу ворожих військ.

“Коли вона почула обстріли, вирішила, що треба якось захистити своє село, – згадує Ярослава Пасічко, заввідділу Національного музею історії України у Другій світовій війні. – І їй почали зносити яскраві кольорові стрічки, намисто. В цієї ляльки не просто сукня, вона була зроблена зі старовинних рушників, які принесли сусіди до її майстерні. Навіть у візерунках, в орнаментах закладені оці символи, які мають відлякувати ворога, нечисть, злу силу”.

“Лялька-мотанка використовувалась в магічних ритуалах, – підтверджує містичну силу оберега Громовиця Бердник. – В скринях, в старих хатах знаходили мотанку, і в ній, наприклад, були голки. Тобто це була якась шкідлива магія. Але так само магія була і позитивна”.

“Коли ми змотуємо ляльку-мотанку, ми передаємо частинку своєї душі, своїх думок, – каже майстриня Тетяна Бількевич. – Коли ти вкладаєш свою енергетику, з такими добрими чистими помислами, вона буде оберігати”.

“За народними віруваннями вважають, що саме лялька-мотанка, яка зроблена в період війни, має найбільшу енергетичну силу, тому що майстер вкладає в неї віру в перемогу, віру в те, що в людини все буде добре”, – впевнена лялькарка Зінаїда Бугайчук.

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Вірите ви в давні обереги чи ні, але село Велика Олександрівка, яке оберігала велетенська лялька-мотанка, не потрапило під окупацію: сили ТрО та ЗСУ зупинили ворога буквально за кілька кілометрів від нього.

“Мотанка – це потужна українська символіка. Я ці мотанки вже подарувала усім своїм знайомим іноземцям. Мені здається, це найкращий подарунок, який відображає нашу культуру”, – каже хореографиня Олена Шоптенко.

“Сьогодні мої лялечки продаються, і кошти спрямовуються і на підтримку України, і на підтримку ЗСУ – в Литві, Словаччині, Бельгії, Польщі, Німеччині, – ділиться Зінаїда Бугайчук. – Я знаю багато випадків, коли лялька-мотанка поселяється в домі іноземця із усвідомленням того, що це є і оберіг”.

Кожен з вас може власноруч створити прадавній оберіг – спеціально для читачів та підписників проєкту “Жити далі” майстриня Зінаїда Бугайчук покаже і розкаже, як зробити ту саму ляльку-мотанку. Переходьте за посиланням (посилання) та дивіться покрокову інструкцію в сюжеті.