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Лялька-мотанка – давній народний оберіг, який нині захищає українців

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Лялька-мотанка – давній народний оберіг, який нині захищає українців

У серпні 22-го у Відні відбувається видовищний перформанс, який потрапив до книги рекордів Гіннеса.

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Понад сотні українців під керівництвом відомої хореографині Олени Шоптенко станцювали довкола чотириметрової ляльки-мотанки. 

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“Це був концерт до дня незалежності України в Австрії, – розповідає Олена. – Танок називається “Мотанка”, він присвячений українській жінці. Мені дуже хотілося, щоб кожна жінка, яка побачила цей танець, відчула те, що вона не одна. І ми всі підтримуємо одна одну”. 

Лялька-мотанка стала одним із символів цієї війни. Наречені полонених азовців вбралися в образи змучених ляльок – на знак підтримки та захисту своїх чоловіків. А наші захисники використовують мотанки як оберіг.

“Вони їх завжди тримають біля серця – десь в кишеньці, або вішають на кишеньку. Це як маленький ангел, який приставлений до них”, – розповідає майстриня-лялькарка Тетяна Бількевич. 

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Тетяна впродовж восьми років війни мотає ляльки, які передає на фронт, і отримує нескінченну подяку у відповідь: бійці вірять в те, що мотанка захищає їх від ворожих куль. Як і чому мотана іграшка стала символом незламності цілої країни?

“В усіх народів, які проживали на території Європи, був образ богині-матері, яка дає життя всьому сущому. І яка оберігає своїх дітей, – пояснює культорологиня Громовиця Бердник. – З одного боку, це була дитяча іграшка. Але з іншого боку, це був перший оберіг. Тому що першу ляльку дитині в колиску клала мама. Дитина народжувалась, мама мотала ляльку-мотанку і вона в цю ляльку вона вкладала все те найкраще, що вона хотіла побажати своїй дитині”.  

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Майстриня Зінаїда Бугайчук виготовляє мотанки, які дарують світовим лідерам. Вона відтворила найперші ляльки, які здавна мотали українські мами немовлятам: “Крім ігрової, може бути обрядова – наприклад, лялечка, яка робилась на Масляну. Таку лялечку Берегиню мама клала в скриню, віддаючи дочку заміж”.

“Зараз багато дослідників сходяться на тому, що лялька-мотанка – це не тільки оберіг, не тільки дитяча іграшка, але й магічний артефакт”, – каже Громовиця Бердник. 

Одразу після деокупації Київщини українські музейники зібрали тисячі артефактів та створили першу виставку, присвячену повномасштабному вторгненню росії. Головним експонатом стала велетенська лялька-мотанка. Її створила жителька села Велика Олександрівка, що на Київщині, під час наступу ворожих військ.

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“Коли вона почула обстріли, вирішила, що треба якось захистити своє село, – згадує Ярослава Пасічко, заввідділу Національного музею історії України у Другій світовій війні. – І їй почали зносити яскраві кольорові стрічки, намисто. В цієї ляльки не просто сукня, вона була зроблена зі старовинних рушників, які принесли сусіди до її майстерні. Навіть у візерунках, в орнаментах закладені оці символи, які мають відлякувати ворога, нечисть, злу силу”.

“Лялька-мотанка використовувалась в магічних ритуалах, – підтверджує містичну силу оберега Громовиця Бердник. – В скринях, в старих хатах знаходили мотанку, і в ній, наприклад, були голки. Тобто це була якась шкідлива магія. Але так само магія була і позитивна”. 

“Коли ми змотуємо ляльку-мотанку, ми передаємо частинку своєї душі, своїх думок, – каже майстриня Тетяна Бількевич. – Коли ти вкладаєш свою енергетику, з такими добрими чистими помислами, вона буде оберігати”.

“За народними віруваннями вважають, що саме лялька-мотанка, яка зроблена в період війни, має найбільшу енергетичну силу, тому що майстер вкладає в неї віру в перемогу, віру в те, що в людини все буде добре”, – впевнена лялькарка Зінаїда Бугайчук. 

Вірите ви в давні обереги чи ні, але село Велика Олександрівка, яке оберігала велетенська лялька-мотанка, не потрапило під окупацію: сили ТрО та ЗСУ зупинили ворога буквально за кілька кілометрів від нього. 

“Мотанка – це потужна українська символіка. Я ці мотанки вже подарувала усім своїм знайомим іноземцям. Мені здається, це найкращий подарунок, який відображає нашу культуру”, – каже хореографиня Олена Шоптенко. 

“Сьогодні мої лялечки продаються, і кошти спрямовуються і на підтримку України, і на підтримку ЗСУ – в Литві, Словаччині, Бельгії, Польщі, Німеччині, – ділиться Зінаїда Бугайчук. – Я знаю багато випадків, коли лялька-мотанка поселяється в домі іноземця із усвідомленням того, що це є і оберіг”.

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Кожен з вас може власноруч створити прадавній оберіг – спеціально для читачів та підписників проєкту “Жити далі” майстриня Зінаїда Бугайчук покаже і розкаже, як зробити ту саму ляльку-мотанку. Переходьте за посиланням (посилання) та дивіться покрокову інструкцію в сюжеті. 

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Дата публікації
Перегляди
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