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"Лялькові Катюша і Альоша": окупанти показали свої талісмани у війні проти України (фото, відео)

"Лялькові Катюша і Альоша": окупанти показали свої талісмани у війні проти України (фото, відео)

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"Лялькові Катюша і Альоша": окупанти показали свої талісмани у війні проти України (фото, відео)

скриншот з відео / Фото: СтратКом ЗСУ

Окупанти обкладаються ляльками-талісманами і сподіваються, що вони забезпечать їм успіх на лінії фронту.

Військове керівництво армії РФ дарує своїм солдатам, які воюють в Україні, талісмани. Оберегами окупантів стали ляльки, яких виготовили ще три роки тому на Івановській ляльковій фабриці в Росії.

Про це повідомили в Управлінні стратегічних комунікацій ЗСУ.

"Допомога окупантам від московії. Талісманами ЗСУ стають - "Хаймарси", "Байрактари", "Краби". А у окупантів - лялькові Катюша та Альоша, які вміють співати. Крінжові сувеніри виготовлені на івановській ляльковій фабриці ще три роки тому", - йдеться у повідомленні.

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