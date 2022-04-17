"Лялю, ходи спокійно": пес Патрон, який допомагає розміновувати території, став зіркою соцмереж

Хвостань вишукує вибухівки і таким чином допомагає очищувати землю від мін і боєприпасів окупантів.

Пес Патрон, який допомагає піротехнікам розміновувати після окупантів території на Чернігівщині, став зіркою соцмереж.

Про чотирилапого створили вже десятки зображень, яких активно поширюють у Мережі.

"Наш сміливий пухнастик Патрон із ДСНС України надихнув неймовірну кількість обдарованих художників. Це мотивує не опускати руки, як би важко не було, тримати планку на високому рівні та з новими силами йти у бій, знаючи скільки людей ще чекають на допомогу і скільки людей вірить у нас. Патрон теж не опускає лапки і передає усім свою вдячність", - йдеться у повідомленні МВС.

Маленького помічника ДСНС-ників в соцмережах вже жартівливо назвали головнокомандувачем розмінувальних операцій.

"Великі герої не обов'язково великі. Тому вірте у свої сили, у наших захисників, у нашу Перемогу", - написали у силовому відомстві.

Зображення хвостання від його імені підписали такими висловами: "Лялю, ходи спокійно", "Відпусти! Порву їх!", "Геть з України, моsкаль некрасівий!".

Нагадаємо, раніше ми розповідали, як пес Патрон винюхує, вишукує боєприпаси та вибухівку, після чого гавкотом сигналізує про небезпечну знахідку. Опісля того, як собака знайшов вибухово-небезпечний предмет, експерти вилучають його для подальшого знешкодження.