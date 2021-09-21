Ляшко назвав чотири області, які наблизилися до "червоної" зони карантину

Ляшко назвав чотири області, які наблизилися до "червоної" зони карантину

За словами Ляшка, найближче до "червоного" рівня опинилися західні області України.

В Україні щонайменше у чотирьох західних областях можуть запровадити "червону" зону карантину на тлі стрімкого поширення COVID-19.

Про це міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко повідомив в етері "Свободи слова" на ICTV.

"Найближче до "червоного" рівня - західні області України. Так, як це було і у 2020, і у 2021 роках", - заявив очільник українського МОЗ.

За його словами, йдеться про Чернівецьку, Волинську, Івано-Франківську та Тернопільську області.

Раніше Ляшко попереджав про те, що через високий рівень захворюваності до "червоної" зони карантину також може потрапити Закарпатська область.

Тим часом міський голова столиці Віталій Кличко заявляє, що Київ може уникнути запровадження нового локдауну в 2021 році, попри збільшення захворюваності на COVID-19.

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