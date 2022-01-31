Ляшко назвав області, де погіршилися показники COVID-вакцинації

Вакцинація запобігає важким випадкам COVID-19 та смертям внаслідок хвороби.

В Україні другий тиждень поспіль МОЗ фіксує зниження тижневої кількості проведених щеплень проти коронавірусу. Утім, у зв'язку з поширенням "Омікрону" вкрай важливо захиститися, найкращим способом чого є саме вакцинація.

Про це сказав міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко на брифінгу.

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За даними МОЗ, найнижчі показники за за останні 7 днів у розрахунку на 100 тисяч населення зафіксовано у Хмельницькій, Волинській, Миколаївській, Івано-Франківській та Запорізькій областях.

Найбільшу кількість щеплень із розрахунком на 100 тис. населення було зроблено у Полтавській області. Одразу за лідером йдуть м. Київ, Рівненська, Луганська та Харківська області.

"Незважаючи на дуже високу інтенсивність циркуляції вірусу, країни з високим рівнем охоплення щепленнями мають порівняно менший рівень навантаження в стаціонарах і у відділеннях інтенсивної терапії, ніж у попередніх хвилях. Це підкреслює вплив вакцин проти COVID-19 на запобігання важким випадкам COVID-19 та смертям від нього", - наголосив Ляшко.

У зв'язку з цим, голова МОЗ вкотре закликав громадян захистити своє здоров’я, зробивши щеплення проти коронавірусної хвороби.

"Особливо важливою вакцинація є для представників груп ризику, оскільки вона значно збільшує шанси цих людей запобігти смертельним наслідкам хвороби", - вказав Віктор Ляшко.

Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.

Нагадаємо, в Україні скорочено мінімальний термін для отримання бустерної дози від COVID-19.

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