Ляшко назвав умову, за якої в Україні можуть скасувати карантин

Ляшко назвав умову, за якої в Україні можуть скасувати карантин

Голова МОЗ запевнив, що наразі жодна з областей України не відповідає "помаранчевій " або" червоній " зонам.

В Україні можуть скасувати усі карантинні обмеження лише після того, як буде вакциновано щонайменше 70% дорослого населення.

Про це заявив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко на брифінгу 30 вересня.

За його словами, передумов для запровадження локдауну наразі немає. Пояснив він це тим, що станом на 30 вересня усі регіони України відповідають "жовтому" рівню епіднебезпеки.

"Якщо ми дійдемо до вакцинації 70% дорослого населення, то ми можемо повторити позитивний приклад Великої Британії і Данії, які за таких рівнів охоплення вакцинацією скасували карантинні обмеження і, незважаючи на цифри, їхня система охорони здоров'я спокійно справляється. У нас може бути таке ж саме", - висловився голова МОЗ.

Крім того, він додав, що наразі пріоритетом імунопрофілактики є вакцинація дорослого населення і допоки не буде щеплено 50-70% дорослого населення до масової вакцинації "підлітків переходити передчасно". Водночас Ляшко уточнив, що в інструкції до деяких вакцин вказано на дозвіл застосування їхнього до дітей від 12 років.

Нагадаємо, що за словами міністра охорони здоров’я Віктора Ляшка, вакцинація - це єдиний доказовий метод захисту від коронавірусу. Завдяки вакцинації можна запобігти тяжкому перебігу, потраплянню до реанімації, під'єднання до ШВЛ. А передусім важливо зробити щеплення людям похилого віку. Адже, як уточнив Ляшко, вони є групою ризику.

Як повідомлялося, в Україні від 23 вересня в усіх регіонах запроваджено "жовту" зона, яка передбачає посилення обмежень. Втім, на відміну від минулорічного локдауну, коли обмеження стосувалися всіх, цьогоріч обмеження певною мірою дещо послаблюють, але лише для вакцинованих українців.

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