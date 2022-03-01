Ляшко оприлюднив перелік аптек, які продовжують працювати в умовах війни в Україні

Ляшко заявив, що ніхто не спекулюватиме на війні.

Міністерство охорони здоров'я попередило про серйозні рішення щодо аптек, які не працюють в умовах війни в Україні.

Про це заявив голова МОЗ Віктор Ляшко 1 березня.

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"З власниками аптек, які вчора гарантували відкриття, а сьогодні не відкрилися, розпочалася серйозна розмова. А завтра з ними вже не буде розмов, будуть інші рішення. До всіх недобросовісних аптечних мереж, які саботують роботу, буде ухвалено адекватні ситуаційні рішення. Ніхто не спекулюватиме на війні, ми всі в однакових умовах. Наголошу ще раз: аптеки мають працювати, аптеки у лікарнях не мають права бути зачиненими", - сказав Ляшко.

Для тих хто не може знайти аптеку або відповідний лікарський препарат, Ляшко повідомив, що в МОЗ працює контактцентр за номером: 0 800 60 20 19. Оператори зафіксують звернення та передадуть його для оперативного вирішення.

Також він надав перелік аптек, які нині працюють в Україні:

Аптеки, які працюють в умовах воєнного стану в Україні: https://www.google.com/maps/d/embed...

За цими адресами у Києві аптеки, які працюють: https://www.google.com/maps/d/u/0/viewer....

Очільник МОЗ наголосив, що наші медики працюють 24/7 уже шосту добу і, в особистому спілкуванні сьогодні запевнили, що будуть і далі працювати та рятувати життя українців - до повної перемоги України.

"Агресор не зупиняється та відверто займається тероризмом! Через божевільний марш одного маленького одержимого монстра, ми вимушені в бомбосховищах лікувати онкохворих дітей, народжувати, рятувати поранених. Попри те, що всі змучені - усі, як один точно знають - ми переможемо! Наші ЗСУ зможуть, а медики поруч, з незламним бойовим духом! Навіть одружилась вчора одна пара медичних працівників", - сказав Віктор Ляшко.