Ляшко оприлюднив перелік аптек, які продовжують працювати в умовах війни в Україні

Ляшко заявив, що ніхто не спекулюватиме на війні.
Міністерство охорони здоров'я попередило про серйозні рішення щодо аптек, які не працюють в умовах війни в Україні.
Про це заявив голова МОЗ Віктор Ляшко 1 березня.
"З власниками аптек, які вчора гарантували відкриття, а сьогодні не відкрилися, розпочалася серйозна розмова. А завтра з ними вже не буде розмов, будуть інші рішення. До всіх недобросовісних аптечних мереж, які саботують роботу, буде ухвалено адекватні ситуаційні рішення. Ніхто не спекулюватиме на війні, ми всі в однакових умовах. Наголошу ще раз: аптеки мають працювати, аптеки у лікарнях не мають права бути зачиненими", - сказав Ляшко.
Для тих хто не може знайти аптеку або відповідний лікарський препарат, Ляшко повідомив, що в МОЗ працює контактцентр за номером: 0 800 60 20 19. Оператори зафіксують звернення та передадуть його для оперативного вирішення.
Також він надав перелік аптек, які нині працюють в Україні:
- Аптеки, які працюють в умовах воєнного стану в Україні: https://www.google.com/maps/d/embed...
- За цими адресами у Києві аптеки, які працюють: https://www.google.com/maps/d/u/0/viewer....
Очільник МОЗ наголосив, що наші медики працюють 24/7 уже шосту добу і, в особистому спілкуванні сьогодні запевнили, що будуть і далі працювати та рятувати життя українців - до повної перемоги України.
"Агресор не зупиняється та відверто займається тероризмом! Через божевільний марш одного маленького одержимого монстра, ми вимушені в бомбосховищах лікувати онкохворих дітей, народжувати, рятувати поранених. Попри те, що всі змучені - усі, як один точно знають - ми переможемо! Наші ЗСУ зможуть, а медики поруч, з незламним бойовим духом! Навіть одружилась вчора одна пара медичних працівників", - сказав Віктор Ляшко.
Втрати росіян, які воюють проти України:
За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до 6:00 28 лютого військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:
- В особовому складі - 5710 осіб, полонених - 200.
- Знищено та пошкоджено літаків – 29 од;
- гелікоптерів – 29 од;
- танків ‒ 198;
- ББМ ‒ 846;
- артилерійських систем – 77;
- засоби ППО - 7;
- РСЗВ - 24;
- цистерн з ПММ - 60;
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 3;
- катери – 2 одиниці;
- автомобільної техніки - 305.
З чого почалося російське військове вторгнення до України:
- 21 лютого президент Росії Володимир Путін підписав укази про визнання "незалежності" "ДНР" та "ЛНР".
- 22 лютого Рада Федерації РФ остаточно ратифікувала договори про визнання "ЛДНР".
- 22 лютого Рада Федерації Російської Федерації задовольнила звернення президента РФ Володимира Путіна й дозволила використання армії за кордоном. Це, по суті, був дозвіл Путіну розпочати війну проти України.
- ЄС, США, а також інші країни одна за одною заявляють, що не визнаватимуть "незалежність" "ЛДНР" та запроваджують санкції.
Як починалася війна Росії проти України:
- Рано-вранці 24 лютого президент РФ Володимир Путін у відеозверненні оголосив про "спеціальну військову операцію" щодо "захисту" Донбасу.
- Одразу ж було чути вибухи у великих містах України - Росія на чолі з Путіним розпочала війну проти України. Обстріли українських міст та сіл тривають.
- Президент України Володимир Зеленський заявив, що на всій території України вводиться воєнний стан.
- Протягом 24 лютого через російські обстріли загинули 137 українських військових та цивільних людей.
- 28 лютого відбувся перший раунд переговорів між Росією та Україною.
- 28 лютого Зеленський підписав заявку на членство України в Європейському Союзі.
Росія завдає ударів по цивільному населенню:
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