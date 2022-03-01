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Ляшко оприлюднив перелік аптек, які продовжують працювати в умовах війни в Україні

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Ляшко оприлюднив перелік аптек, які продовжують працювати в умовах війни в Україні

УНІАН

Ляшко заявив, що ніхто не спекулюватиме на війні.

Міністерство охорони здоров'я попередило про серйозні рішення щодо аптек, які не працюють в умовах війни в Україні.

Про це заявив голова МОЗ Віктор Ляшко 1 березня.

"З власниками аптек, які вчора гарантували відкриття, а сьогодні не відкрилися, розпочалася серйозна розмова. А завтра з ними вже не буде розмов, будуть інші рішення. До всіх недобросовісних аптечних мереж, які саботують роботу, буде ухвалено адекватні ситуаційні рішення. Ніхто не спекулюватиме на війні, ми всі в однакових умовах. Наголошу ще раз: аптеки мають працювати, аптеки у лікарнях не мають права бути зачиненими", - сказав Ляшко.

Для тих хто не може знайти аптеку або відповідний лікарський препарат, Ляшко повідомив, що в МОЗ працює контактцентр за номером: 0 800 60 20 19. Оператори зафіксують звернення та передадуть його для оперативного вирішення.

Також він надав перелік аптек, які нині працюють в Україні:

Очільник МОЗ наголосив, що наші медики працюють 24/7 уже шосту добу і, в особистому спілкуванні сьогодні запевнили, що будуть і далі працювати та рятувати життя українців - до повної перемоги України.

"Агресор не зупиняється та відверто займається тероризмом! Через божевільний марш одного маленького одержимого монстра, ми вимушені в бомбосховищах лікувати онкохворих дітей, народжувати, рятувати поранених. Попри те, що всі змучені - усі, як один точно знають - ми переможемо! Наші ЗСУ зможуть, а медики поруч, з незламним бойовим духом! Навіть одружилась вчора одна пара медичних працівників", - сказав Віктор Ляшко.

Втрати росіян, які воюють проти України:

За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до 6:00 28 лютого військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:

  • В особовому складі - 5710 осіб, полонених - 200.
  • Знищено та пошкоджено літаків – 29 од;
  • гелікоптерів – 29 од;
  • танків ‒ 198;
  • ББМ ‒ 846;
  • артилерійських систем – 77;
  • засоби ППО - 7;
  • РСЗВ - 24;
  • цистерн з ПММ - 60;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 3;
  • катери – 2 одиниці;
  • автомобільної техніки - 305.

З чого почалося російське військове вторгнення до України:

Як починалася війна Росії проти України:

Росія завдає ударів по цивільному населенню:

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