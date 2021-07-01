Ляшко отримав другу дозу вакцини від коронавірусу і дав практичні поради українцям (фото)

Ляшко отримав другу дозу вакцини від коронавірусу і дав практичні поради українцям (фото)

Перед вакцинацією Ляшко не радить робити жодних лабораторних аналізів.

Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко пройшов повний курс вакцинації від коронавірусу. Голова МОЗ, який після першої дози захворів на коронавірус, отримав другу дозу щеплення вакциною AstraZeneса.

Про свою вакцинацію Ляшко розповів у Facebook.

Ляшко нагадав, що уперше вакцинувався залишковою дозою як публічна особа. Утім, через 11 днів після вакцинації підхопив коронавірусу, та, на щастя, він перехворів досить легко.

"Завершив повний курс імунізації від COVID-19. Сьогодні (1 липня. - Ред.) отримав друге щеплення вакциною AstraZeneсa... Перед другим щепленням жодних лабораторних аналізів не робив, антитіла проти COVID-19 не шукав, і вам не рекомендую", - написав він.

Також голова МОЗ дав поради щодо отримання другої дози вакцини від COVID-19:

Для вакцинації другою дозою вас запросять телефонним дзвінком за контактом, який ви залишили після першого щеплення.

Якщо ж на вакцинацію вас записував роботодавець, він організовує і друге щеплення.

Усі, хто отримав першу дозу вакцини, гарантовано отримають другу дозу. Це стосується всіх вакцин, які використовуються в Україні.

Також другу дозу вакцини гарантовано отримають люди, які вакцинувались залишковими дозами, зокрема громадські діячі

Записи про щеплення зберігаються на рівні центральної бази даних електронної системи охорони здоров’я та з дозволу пацієнта доступні відповідним медичним працівникам.

Якщо вам відмовили у щепленні - звертайтесь до контакт-центру МОЗ за тел. 0 800 60 1219.

Нагадаємо, Віктор Ляшко 2 березня зробив щеплення, а наступного дня опублікував пост після ранкової руханки, уточнивши, що почувається нормально. Також відповідаючи скептикам, Ляшко іронічно зазначив, що "індійська вакцина суперсили не додала".

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